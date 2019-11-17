Компания Илона Маска начала бурить туннель под Лас-Вегасом

Компания Илона Маска The Boring Company начала бурение скоростного автомобильного туннеля под Лас-Вегасом (штат Невада) протяженностью около 1,6 км. Об этом сообщила телекомпания NBC.
Старт строительству был дан во время торжественной церемонии, состоявшейся в пятницу. Туннель, который получил название Loop, будет пролегать на глубине более 12 м и соединит несколько корпусов конференц-центра Las Vegas Convention Center. Магистраль будет состоять из двух односторонних туннелей для беспилотных автомобилей, каждый из которых будет способен перевозить до 16 человек одновременно, и одного пешеходного туннеля.
Ожидается, то проект будет введен в эксплуатацию к открытию Международной выставки потребительской электроники (Consumer Electronics Show — CES), которая пройдет в январе 2021 года.
Напомним, что в декабре 2018 года в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) вступил в строй скоростной транспортный туннель, созданный The Boring Company и задуманный как альтернатива наземным средствам передвижения и метро. Подземная магистраль протяженностью 3,2 км соединила используемый под парковку участок земли, принадлежащий другой компании Маска — SpaceX, и 120-ю улицу, где находится штаб-квартира The Boring Company.
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