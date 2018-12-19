Под Лос-Анджелесом открылся скоростной транспортный тоннель Илона Маска

Компания The Boring Company, принадлежащая миллиардеру Илону Маску, открыла скоростной транспортный тоннель под Лос-Анджелесом, задуманный как альтернатива наземным средствам передвижения и метро. Об этом предприниматель сообщил в среду на своей странице в Twitter.

«В тоннеле можно ехать со скоростью более 240 км/ч. На такой скорости кажется, что телепортируешься по городу», — написал Маск.

По его словам, перемещаться по тоннелю будут платформы на электротяге, а в будущем и электромобили, в частности Tesla, которые предполагается оснастить выдвижными боковыми колесами.

Тоннель протяженностью 3,2 км проложен под южным пригородом Лос-Анджелеса: от используемого под парковку участка земли, принадлежащего другой компании Маска — SpaceX, до 120-й улицы, где находится штаб-квартира The Boring Company.

Как отметила телекомпания NBC, открытие тоннеля — шаг вперед к реализации планов Маска по созданию городской подземной транспортной системы. В августе миллиардер объявил о планах прокладки в Лос-Анджелесе тоннеля протяженностью около 5 км между уже действующей станцией метро и стадионом Dodger, по которому платформы, рассчитанные на 16 пассажиров, смогут перемещаться со скоростью около 200 км/ч.