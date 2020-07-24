Основатель компании The Boring Company Илон Маск показал эскиз тоннеля под Лас-Вегасом, который должен помочь местным жителям не тратить лишнее время в пробках.
Эскизный проект он опубликовал в Twitter.
«Скоро будет», — написал Маск в комментарии к эскизу.
Планируется, что по новому тоннелю пассажиров будут перевозить электрокары, которые смогут разгоняться до 250 км в час.
Маск основал стартап The Boring Company еще в 2016 году, в качестве «компании для хобби» вследствие того, что он был недоволен пробками в его родном Лос-Анджелесе.
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