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Маск показал эскиз тоннеля под Лас-Вегасом

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Маск показал эскиз тоннеля под Лас-Вегасом

Основатель компании The Boring Company Илон Маск показал эскиз тоннеля под Лас-Вегасом, который должен помочь местным жителям не тратить лишнее время в пробках.

Эскизный проект он опубликовал в Twitter.

«Скоро будет», — написал Маск в комментарии к эскизу.

Планируется, что по новому тоннелю пассажиров будут перевозить электрокары, которые смогут разгоняться до 250 км в час.

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Маск основал стартап The Boring Company еще в 2016 году, в качестве «компании для хобби» вследствие того, что он был недоволен пробками в его родном Лос-Анджелесе.

 

Илон Маск, The Boring Company
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