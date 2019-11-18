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Huawei начал продажу гибкого смартфона с 5G

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Huawei начал продажу гибкого смартфона с 5G

Китайская компания Huawei официально начала продажи гибкого смартфона Mate X.

Об этом сообщает The Verge.

«Гибкий смартфон Mate X от Huawei ... наконец официально уже поступил в продажу», — говорится в сообщении.

Как сообщает портал, смартфон имеет 16,76-сантиметровый экран и доступ к 5G.

В устройстве установлен процессор Kirin 980 батарея с 4,500 ампер в час.

Стоимость Mate X от Huawei составляет около 2 400 долл.

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Отмечается, что смартфон сейчас продается только в Китае, но в октябре в компании заявили о «рассмотрение плана о продаже смартфона также в мире».

Huawei
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