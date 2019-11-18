В РФ заявили, что для саммита в «нормандском формате» выполнены все условия

Условия для проведения саммита «нормандской четверки» (Россия, Германия, Украина, Франция) появились, именно поэтому все стороны подтвердили участие во встрече на высшем уровне 9 декабря в Париже. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем, передают российские СМИ.

«Если все четыре страны — участницы нормандского формата готовы встречаться 9 декабря, значит условия «созрели». Мы ведь не выделяли какие-то искусственные требования к проведению этой встречи, и единственное, чего мы добивались, это чтобы участники нормандского формата уважали свои собственные решения, которые принимались и в 2015 году, и в 2016 году и которые саботировались режимом Порошенко во всем, что касается и политического процесса, и во всем, что касается ситуации с безопасностью «на земле», — сказал он.

Лавров обратил внимание на то, что при правительстве, созданном президентом Украины Владимиром Зеленским, «удалось решить не решавшиеся годами вопросы», включая разведение сил и средств в Станице Луганской, «ликвидацию нарушений, допущенных Вооруженными силами Украины на двух других участках — Петровском и Золотом», которые были обозначены в нормандском формате как подлежащие разведению сил и средств, а также были приняты действия, позволившие официально закрепить «формулу Штайнмайера».

В то же время, по мнению Лаврова, Германия и Франция должны повлиять на Украину для принятия дополнительных шагов по выполнению минских соглашений.

«И еще, давайте назовем это условием, которое мы выдвигали, заключалось в том, чтобы помимо фиксации реализации предыдущих договоренностей участники нового саммита были готовы предпринять дополнительные шаги, которые будут способствовать реализации минских договоренностей в полном объеме. Нас заверяют наши французские и немецкие партнеры, что это в полной мере отражает и их подход, и рассчитываем, что они используют свои отношения с официальным Киевом для того, чтобы они осознали безальтернативность движения именно в направлении полного выполнения минского Комплекса мер», — указал глава МИД РФ.

Лавров считает, что такие сигналы из Парижа и Берлина особенно важны в условиях, когда от представителей администрации президента Украины и членов правительства страны звучат «достаточно противоречивые заявления», например, о нежелании объявлять амнистию, как это обозначено в минских соглашениях, или вести прямой диалог с Донецком и Луганском. «Есть целый ряд других высказываний, которые в общем-то требуют реакции со стороны других участников нормандского формат с тем, чтобы приверженность основам, которые заложены нормандским форматом и которые сейчас направляют деятельность Контактной группы с участием Киева, Донецка и Луганска при поддержке России и ОБСЕ, в полной мере сохранялась», — добавил он.

«Особенно мы рассчитываем, что наши французские коллеги как хозяева „нормандского саммита“ приложат все усилия, чтобы снять какие-либо двусмысленности и чтобы этот саммит четко подтвердил незыблемость и безальтернативность движения по направлению выполнения минского Комплекса мер», — заключил глава МИД России.

Напомним, что 15 ноября Елисейский дворец сообщил о проведении саммита в нормандском формате 9 декабря в Париже. Первая встреча в нормандской формате прошла 6 июня 2014 года, последняя — 19 октября 2016 года.