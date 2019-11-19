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Послы ЕС и США выразили соболезнования в связи с гибелью украинского офицера

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Послы Франции, Германии, Великобритании, США выражают соболезнования в связи со смертью командира 128-й отдельной горно-пехотной бригады Вооруженных сил Украины Евгения Коростелева, который умер в харьковском госпитале в ночь на 19 ноября.

«Послы Франции, Германии, Великобритании, США выражают свои соболезнования Украине по поводу смерти полковника Евгения Коростелева, командира 128-й отдельной горно-штурмовой бригады. Он сопровождал нас 7 ноября в Петровском во время разведения», — написал посол Франции в Украине Этьен де Понсен на своей странице в Твиттере во вторник.

Он подчеркнул, что полковник Коростылев и все, кто отдал свою жизнь за защиту суверенитета и территориальной целостности Украины, никогда не будут забыты.

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Как сообщалось, около 4 утра 19 ноября умер командир 128-й горно-пехотной бригады Евгений Коростелев, который был ранен 12 ноября неподалеку от Новотроицкого во время обхода передовых позиций. Он вместе с другим офицером подорвался на мине.

США, ЕС, Донбасс, Евгений Коростелев
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Комментарии (1)
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михаил василенко
михаил василенко 51 минута назад

А ВЕРХОВНЫЙ *** ТОЖЕ ВЫРАЗИЛ?????????

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Вторник, 19 ноября 2019
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