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Страны G7, ЕС и США призвали РФ прекратить провокации у границ Украины

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Страны G7, ЕС и США призвали РФ прекратить провокации у границ Украины

Главы МИД стран G7, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, а также США в понедельник призвали Россию прекратить провокации близ границы с Украиной.

«Эти масштабные передвижения военных, проводимые без предварительного оповещения, представляют собой угрозу и дестабилизируют ситуацию. Мы призываем Россию прекратить провокации и немедленно снизить напряженность, в соответствии с международными обязательствами», — говорится в заявлении G7, опубликованном председательствующей в этой группе Великобританией.

В документе отмечается, что G7 и ЕС очень обеспокоены масштабным усилением российских сил близ границ с Украиной и в Крыму.

Страны «группы семи» заявили, что выражают поддержку подходу Украины, основанному на сдержанности.

Они вновь указали, что поддерживают независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, а также усилия Франции и Германии по работе в «нормандском формате» для достижения выполнения минских договоренностей.

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В свою очередь глава Госдепа США Энтони Блинкен также заявил, что Россия должна прекратить наращивание военной мощи и продолжающуюся агрессию вдоль границ Украины.

«Приятно поговорить сегодня с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, с которым я с нетерпением жду встречи. Мы согласились, что Россия должна прекратить опасное наращивание военной мощи и продолжающуюся агрессию вдоль границ Украины», — написал Бликен в своем Твиттер.

Напомним, что с начала 2021 года в зоне вооруженного конфликта на Донбассе вновь началась эскалация, несмотря на заключенное ранее бессрочное перемирие. С обеих сторон конфликта возросло число погибших и раненых.

Россия, США, ЕС, Донбасс
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