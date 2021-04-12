Страны G7, ЕС и США призвали РФ прекратить провокации у границ Украины

Главы МИД стран G7, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, а также США в понедельник призвали Россию прекратить провокации близ границы с Украиной.
«Эти масштабные передвижения военных, проводимые без предварительного оповещения, представляют собой угрозу и дестабилизируют ситуацию. Мы призываем Россию прекратить провокации и немедленно снизить напряженность, в соответствии с международными обязательствами», — говорится в заявлении G7, опубликованном председательствующей в этой группе Великобританией.
В документе отмечается, что G7 и ЕС очень обеспокоены масштабным усилением российских сил близ границ с Украиной и в Крыму.
Страны «группы семи» заявили, что выражают поддержку подходу Украины, основанному на сдержанности.
Они вновь указали, что поддерживают независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, а также усилия Франции и Германии по работе в «нормандском формате» для достижения выполнения минских договоренностей.
В свою очередь глава Госдепа США Энтони Блинкен также заявил, что Россия должна прекратить наращивание военной мощи и продолжающуюся агрессию вдоль границ Украины.
«Приятно поговорить сегодня с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, с которым я с нетерпением жду встречи. Мы согласились, что Россия должна прекратить опасное наращивание военной мощи и продолжающуюся агрессию вдоль границ Украины», — написал Бликен в своем Твиттер.
Напомним, что с начала 2021 года в зоне вооруженного конфликта на Донбассе вновь началась эскалация, несмотря на заключенное ранее бессрочное перемирие. С обеих сторон конфликта возросло число погибших и раненых.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016