Россию могут лишить права проведения Евро-2020

Россию могут лишить права провести матчи чемпионата Европы по футболу 2020 года, сообщает Daily Mail. По информации британского издания, это произойдет в случае, если Всемирное антидопинговое агентство (WADA) лишит статуса Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) из-за манипуляции данными московской антидопинговой лаборатории.

В начале декабря WADA проведет заседание исполнительного комитета, на котором будет рассмотрена рекомендация независимой комиссии по статусу РУСАДА. Ожидается, что российская сторона будет признана виновной, что приведет к лишению российского агентства статуса соответствия.

Если РУСАДА будет лишено статуса, WADA может запретить российским спортсменам участвовать в международных соревнованиях, а также лишить права проводить подобные турниры на территории России. Если такие санкции будут введены, сборная России по футболу не выступит на чемпионате Европы, а Санкт-Петербург не примет матчи турнира.

В сентябре WADA запустила процедуру признания РУСАДА не соответствующим своему кодексу. Причиной таких действий стали подозрения в манипуляциях данными московской антидопинговой лаборатории.

Чемпионат Европы по футболу 2020 года пройдет следующим летом в 12 европейских городах. Четыре четыре матча первенства намечено провести в российском Санкт-Петербурге — три игры группового этапа и один четвертьфинал.