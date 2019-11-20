Путин назвал Зеленского симпатичным и искренним

Президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания инвестиционного форума «Россия зовет!» заявил, что считает своего украинского коллегу Владимира Зеленского искренним и симпатичным человеком.

«Я его не видел никогда, мы с ним не знакомы. Мне кажется, что он симпатичный человек, искренний», — отметил лидер РФ, которого цитируют российские СМИ.

По его словам, он видит в некоторых действиях Зеленского желание урегулировать вооруженный конфликт на Донбассе.

«Насколько он в состоянии это сделать, я пока не знаю. Хотя определенные позитивные шаги все-таки были сделаны», — сказал Путин, пояснив, что имеет в виду разведение сил и средств в Золотом и Петровском. «Хотя вчера военные докладывали мне, что обстрелы с украинской стороны продолжаются», — добавил президент РФ.