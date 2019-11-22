В Украине разрешили фотографироваться на документы в головном уборе

Министерство внутренних дел Украины разработало новые требования к фотографированию на документы, в частности, разрешило фото на паспорт в головном уборе, отреагировав таким образом на обращения представителей ряда религиозных общин, сообщает департамент коммуникации ведомства в пятницу.
«Это паспорт гражданина Украины, загранпаспорта, справки на постоянное или временное жительство, удостоверение беженцев. Собственно, МВД... сделало все возможное, чтобы обеспечить легкую процедуру фотографирования без нарушения религиозных убеждений», — рассказала заместитель министра внутренних дел Татьяна Ковальчук.
Для этого в июле Кабмин принял соответствующее постановление, а в августе был издан соответствующий указ президента. «Принятие этих двух актов позволило установить унифицированные требования к лицу фотографирующегося на документы. 18 октября текущего года МВД издало соответствующий приказ «Об утверждении требований к оцифрованному образу лица», — сказала замминистра.
Заместитель министра Сергей Гончаров рассказал, что новые нормы соответствуют международным стандартам, поэтому будут легко приняты в международном использовании. «Это вопрос соблюдения прав и свобод, которые гарантирует Конституция. Все требования четко понятны, приемлемы для религиозных течений. И мы, уважая права верующих, должны иметь возможность идентифицировать личность. Эти нормы соответствуют стандартам ИКАО (International Civil Aviation Organization, ICAO — Ред.)», — сказал он.
Глава Государственной миграционной службы Максим Соколюк рассказал, что все отделы Государственной миграционной службы уже получили распоряжения с новыми правилами.
«Мы напечатали соответствующие плакаты, на которых указаны все возможные варианты. Фотография человека в документах должна соответствовать определенным требованиям. Но есть определенные ограничения — фотографирование в наушниках, или затемненных очках... Все подразделения миграционной службы уже ознакомились с правилами», — рассказал он.
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