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Криклий хочет избавиться от заместительницы, которая попала в скандал с «Джокером»

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Криклий хочет избавиться от заместительницы, которая попала в скандал с «Джокером»

Министр инфраструктуры Владислав Криклий на следующем заседании Кабинета министров внесет представление об отставке замминистра инфраструктуры Александры Клитиной.

Об этом он написал в Facebook.

«Александра Клитина отказалась уходить в отставку в духе европейской политической традиции. Поэтому я считаю необходимым вынести на следующее правительство представление о ее отставке от своего имени», — сообщил Криклий.

По его словам, это решение продиктовано «отсутствием понимания между Александрой и командой министерства инфраструктуры».

Криклий также призвал Клитину сообщить компетентным органам об известных ей фактах злоупотреблений или коррупции среди членов команды Мининфраструктуры, ведь они «имеют право знать больше Джокера».

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Как сообщали СМИ, недавно в интернете была опубликована переписка якобы замминистра инфраструктуры Александры Клитиной с «Джокером». В частности, они обсуждали, каким образом Клитина получила свою должность.

Владислав Криклий, Александра Клитина
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Пятница, 22 ноября 2019
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