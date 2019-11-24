СМИ сообщили о планах Великобритании существенно сократить армию

Численность британских сухопутных войск может быть значительно сокращена, а один из двух новейших авианосцев планируется передать в аренду союзникам. О подобных намерениях военного руководства Соединенного Королевства сообщила в воскресенье газета The Sunday Times.
По ее информации, Лондон намерен продолжать выделять на оборонные цели не менее 2% от своего ВВП, однако численность сухопутных войск планируется уменьшить до 60-65 тыс. человек. Как пишет издание, в предвыборном манифесте, который должен быть представлен позднее в воскресенье лидером правящей Консервативной партии и премьер-министром Борисом Джонсоном, не будет обещания сохранить вооруженные силы в прежнем виде.
Этот пункт был включен в предыдущий манифест, представленный в 2017 году предшественницей нынешнего премьера, Терезой Мэй, когда численность регулярных армейских частей составляла 82 тыс. человек. Впрочем, это обещание все равно не было выполнено, и сейчас этот показатель достигает 73 тыс. военных, пишет издание. Для сравнения, во время войны в Ираке в 2003 году британская армия насчитывала 102 тыс. человек.
Как говорится в статье, дискуссии находятся на начальной стадии в соответствии с указаниями министра обороны Бена Уоллеса генералам урезать свои потребности в соответствии с доступными средствами. В частности, по информации газеты, министр не исключил возможности передачи одного из новейших авианосцев в аренду НАТО или Соединенным Штатам с целью сокращения расходов.
«Британские военные ненавидят авианосцы, которые они считают никчемной вещью, но американцы их обожают. Они (британские авианосцы, — Ред.) позволяют сэкономить, потому что для их обслуживания нужен намного меньший экипаж, чем на американских авианосцах», — приводит издание слова источника в вооруженных силах.
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