Бренд Loewe извинился за одежду, напоминающую униформу узников концлагеря

Испанский дом моды Loewe принес извинения после того, как его раскритиковали за выпуск одежды, визуально напоминающей униформу узников концентрационных лагерей во время Второй мировой войны. Об этом сообщает CNN.
Рубашка и брюки в черно-белую вертикальную полоску были частью капсульной коллекции William De Morgan, посвященной британскому художнику-керамисту Уильяму де Моргану. В продаже они появились 14 ноября.
«Наше внимание обратили на то, что один из представленных образов... может быть неверно истолкован, как относящийся к одному из самых одиозных моментов в истории человечества, — говорится в заявлении Loewe. — Это не было нашим намерением, мы приносим извинения всем, кому показалось, что мы нечувствительны к священным воспоминаниям». Компания удалила фотографии одежды и предложение о ее продаже с сайта.
Как отмечает Fox News, изначально на сайте компании полосатая рубашка была описана как «квадратная куртка в стиле спецодежды с карманами, изготовленная из прочного холщового хлопка». Ее стоимость — $950.
Сообщение с критикой бренда появилось в том числе в Instagram-аккаунте diet_prada — популярном анонимном блоге, авторы которого уличают в плагиате дизайнеров. В нем отмечалось, что в ансамбле коллекции, стоимость которого составила $1840, «невозможно увидеть что-либо другое, кроме униформы концлагеря».
Это не первый случай, когда модные бренды подвергаются критике за выпуск одежды, ассоциирующейся с нацистскими лагерями. В 2014 году сеть магазинов Zara выпустила в продажу детские полосатые пижамы с ярко-желтыми звездами на груди, которые показались покупателям похожими на форму жертв Холокоста.
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