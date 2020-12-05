Благодаря волонтерам была построена современная украинская армия, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в Международный день волонтеров подчеркнул важность украинского волонтерского движения в защите страны от российской агрессии.
«Хочу поблагодарить всех волонтеров. Я считаю, что благодаря вам в начале войны на Донбассе во многом была построена украинская армия. Та современная армия, которая у нас сегодня есть», — заявил Зеленский во время посещения Военно-медицинского клинического лечебно-реабилитационного центр Министерства обороны Украины в Ирпене, сообщает пресс-служба главы государства.
Зеленский выразил уверенность, что именно волонтеры очень быстро нашли ту национальную идею, которую много лет ищут для Украины.
«Волонтеры своей энергией и самоотверженностью в 2014 году объединили всю Украину, защищая ее от российской агрессии», — отметил он.
Зеленский подчеркнул, что государство в некоторых вопросах должно равняться на волонтеров, и пообещал обратить внимание на те вопросы, в которых государство могло бы помочь и где оно недорабатывает.
Помимо встречи с работниками центра и волонтерами, президент также посетил несколько отделений центра, пообщался с военнослужащими и вручил государственные награды.
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