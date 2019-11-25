Минцифры запустило сайт по измерению скорости интернета в Украине

Министерство цифровой трансформации Украины запустило сайт, позволяющий измерить скорость интернета и оставить отзыв о его качестве для дальнейшего создания карты покрытия страны интернетом.
Как сообщается на странице Минцифры в Facebook, министерство в ближайшие пять лет стремится обеспечить 100%-ное покрытие населенных пунктов и их социальных объектов высокоскоростным интернетом.
«Для этого нам нужна качественная информация о реальном покрытии, которой до сих пор еще никогда не было в Украине... Сегодня мы запускаем сайт broadband.gov.ua, который позволит жителям Украины присоединиться к этому делу. Сайт является прототипом будущей карты интернета Украины», — отмечают в Минцифры.
Задача министерства — выявить, соответствует ли скорость в существующих сетях заявленной, где в Украине вообще нет покрытия сети, а также какие социальные объекты в регионах имеют доступ к интернету.
На запущенном Минцифры сайте каждый житель и гость Украины может сообщить, есть ли у него интернет и с какой скоростью он работает. Скорость соединения определяется автоматически, после прохождения speedtest. Данные можно оставить, в том числе, анонимно.
Министерство также собрало официальную статистику по подключению к интернету украинских школ и планирует проверить эту информацию при помощи указанного сайта. «Учителя, ученики, родители, а также операторы интернета, могут оставить на сайте свой отзыв о реальной ситуации с интернетом в школах. Наша задача — провести интернет в заведения, где вообще нет доступа, и обеспечить высокую скорость соединения в школах, которые уже подключены к сети», — подчеркивают в Минцифры.
Министерство и в дальнейшем будет собирать официальную статистику по подключению социальных объектов к интернету.
«На очереди — больницы, участки полиции, библиотеки и т.д. И эту информацию мы также планируем проверить, как и данные о подключении в школах», — заявляют в министерстве.
Таким образом, Минцифры получит достоверную информацию о реальном покрытии и сможет на ее основе принимать взвешенные решения, пользователи смогут улучшить качество доступа в своем регионе, а операторы, в свою очередь, получат данные для расширения и совершенствования своих сетей, считают в ведомстве.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016