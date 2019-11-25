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Минцифры запустило сайт по измерению скорости интернета в Украине

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Минцифры запустило сайт по измерению скорости интернета в Украине

Министерство цифровой трансформации Украины запустило сайт, позволяющий измерить скорость интернета и оставить отзыв о его качестве для дальнейшего создания карты покрытия страны интернетом.

Как сообщается на странице Минцифры в Facebook, министерство в ближайшие пять лет стремится обеспечить 100%-ное покрытие населенных пунктов и их социальных объектов высокоскоростным интернетом.

«Для этого нам нужна качественная информация о реальном покрытии, которой до сих пор еще никогда не было в Украине... Сегодня мы запускаем сайт broadband.gov.ua, который позволит жителям Украины присоединиться к этому делу. Сайт является прототипом будущей карты интернета Украины», — отмечают в Минцифры.

Задача министерства — выявить, соответствует ли скорость в существующих сетях заявленной, где в Украине вообще нет покрытия сети, а также какие социальные объекты в регионах имеют доступ к интернету.

На запущенном Минцифры сайте каждый житель и гость Украины может сообщить, есть ли у него интернет и с какой скоростью он работает. Скорость соединения определяется автоматически, после прохождения speedtest. Данные можно оставить, в том числе, анонимно.

Министерство также собрало официальную статистику по подключению к интернету украинских школ и планирует проверить эту информацию при помощи указанного сайта. «Учителя, ученики, родители, а также операторы интернета, могут оставить на сайте свой отзыв о реальной ситуации с интернетом в школах. Наша задача — провести интернет в заведения, где вообще нет доступа, и обеспечить высокую скорость соединения в школах, которые уже подключены к сети», — подчеркивают в Минцифры.

Министерство и в дальнейшем будет собирать официальную статистику по подключению социальных объектов к интернету.

«На очереди — больницы, участки полиции, библиотеки и т.д. И эту информацию мы также планируем проверить, как и данные о подключении в школах», — заявляют в министерстве.

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Таким образом, Минцифры получит достоверную информацию о реальном покрытии и сможет на ее основе принимать взвешенные решения, пользователи смогут улучшить качество доступа в своем регионе, а операторы, в свою очередь, получат данные для расширения и совершенствования своих сетей, считают в ведомстве.

Интернет, Минцифры
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