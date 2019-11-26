Украина в октябре взяла в долг у Cargill около EUR250 млн

Украина в октябре привлекла кредиты от Cargill в евро на сумму около EUR250 млн (эквивалент $277,65 млн), соответствующие данные содержатся в ежемесячном отчете Министерства финансов о состоянии госдолга. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Согласно ему, в результате доля обязательств в евро в общей структуре госдолга Украины по итогам октября выросла с 9,93% до 10,57%, или в долларовом эквиваленте до $8,65 млрд.
В то же время более детальная информация об условиях привлеченных средств пока отсутствует.
Как сообщалось, правительство Украины постановлением от 10 июля этого года поручило Министерству финансов привлечь два кредита от Cargill Financial Services International: EUR100 млн на два года под 5,15% годовых и EUR150 млн на пять лет под 6,25% годовых. Процентный доход по ним будет уплачиваться ежеквартально.
В Минфине тогда подтверждали факт переговоров с Cargill Financial Services, отметив, что детали смогут сообщить только после подписания соответствующих документов.
Украина в середине июня этого года разместила на внешнем рынке заимствований выпуск 7-летних еврооблигаций на EUR1 млрд под 6,75% годовых. Это был первый за последние 15 лет выпуск суверенный выпуск украинских еврооблигаций в евро. Спрос на него превысил предложение в 6 раз.
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