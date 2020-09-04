Активисты-расследователи взялись за Cargill: обещают обнародовать все их незаконные сделки

Общественная организация «Национальный интерес Украины» заявила, что будет отслеживать деятельность американской корпорации компании Cargill в Украине. Предметом мониторинга станет сотрудничество корпорации с фиктивными украинским компаниями с целью уклонения от уплаты налогов.

«Отныне мы будем отслеживать операции американской корпорации с контрагентами и подвергать публичной огласке все случаи, когда Cargill будет сотрудничать с компаниями, которые:

— уклоняются от уплаты налогов

— имеют негативную репутацию на рынке

— имеют отрицательную кредитную историю (долги перед банками)

— находятся в так называемой „серой“ зоне АПК (работают с наличными, используют не легально землю, ведут не прозрачную бухгалтерию и т.д.)», — заявили в организации.

Каждый случай сотрудничества Cargill и таких недобросовестных компаний будет тщательно изучен, а соответствующие материалы переданы в материнскую компанию в виде жалобы на несоответствие корпоративным правилам компании, а также в специальные органы США, которые занимаются расследованием легализации средств, полученных преступным путем, добавили в ОО «Национальный интерес Украины».