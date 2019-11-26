Зеленский пообещал ценный подарок за поимку «крестного отца контрабанды»

Президент Владимир Зеленский утверждает, что одесский бизнесмен Вадим Альперин, который предлагал детективам НАБУ взятку и накануне бежал, скрывается в Украине.

Об этом идет речь на Facebook-странице главы государства.

Зеленский открыл детали спецоперации по выявлению коррупционеров вокруг и непосредственно на таможне, во время которой сбежал Альперин, которого «считают одним из крестных отцов контрабанды в Украине».

«Однако далеко он не добежал — границы надежно перекрыты, следовательно, Вадим Альперин скрывается где-то в стране. Прошу всех подключиться и помочь ему найти дорогу в НАБУ. Или помочь правоохранителям найти господина Альперина.

С меня лично — ценный подарок тому, кто лучше поможет долгожданной встрече контрабандиста с законом», — заявил глава государства.