Зеленский пообещал ценный подарок за поимку «крестного отца контрабанды»

Президент Владимир Зеленский утверждает, что одесский бизнесмен Вадим Альперин, который предлагал детективам НАБУ взятку и накануне бежал, скрывается в Украине.
Об этом идет речь на Facebook-странице главы государства.
Зеленский открыл детали спецоперации по выявлению коррупционеров вокруг и непосредственно на таможне, во время которой сбежал Альперин, которого «считают одним из крестных отцов контрабанды в Украине».
«Однако далеко он не добежал — границы надежно перекрыты, следовательно, Вадим Альперин скрывается где-то в стране. Прошу всех подключиться и помочь ему найти дорогу в НАБУ. Или помочь правоохранителям найти господина Альперина.
С меня лично — ценный подарок тому, кто лучше поможет долгожданной встрече контрабандиста с законом», — заявил глава государства.
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