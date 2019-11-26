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Руководство ГФС трех областей подозревается в махинация при импорте авто из США

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Руководство ГФС трех областей подозревается в махинация при импорте авто из США

Служба безопасности Украины подозревает руководителей нескольких таможен Госдуарственной фискальной службы на махинациях с импортом автомобилей и провела обыски в служебных помещениях Львовской, Ивано-Франковской и Ровенской таможен, сообщает пресс-центр спецслужбы во вторник.

«Оперативники спецслужбы установили, что должностные лица Львовской, Ивано-Франковской и Ровенской таможни организовали противоправный механизм растаможивания иномарок. Чиновники в интересах коммерческих структур сознательно занижали таможенную стоимость импортируемых из США машин. Злоумышленники успели оформить незаконный ввоз на около тысячи авто, чем нанесли государству ущерб на несколько миллионов гривен», — говорится в сообщении.

Во время обысков правоохранители изъяли документацию и электронные носители информации, которые могут подтверждать незаконном растаможивании автомобилей. Решается вопрос о наложении ареста на 48 элитных автомобилей.

Также осуществляется документирование, что в нарушение требований Налогового кодекса Украины частное предприятие, разоблаченное СБУ, не зарегистрировало налоговые накладные на сумму почти 44 миллиона гривен по реализации транспортных средств.

Продолжается досудебное следствие по ч.2 ст.364 (злоупотребление служебным положением) и ч.3 ст.212 (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.

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Ранее во вторник Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о задержании 10 человек, в том числе семерых сотрудников органов таможенного контроля, по подозрению в преступлениях, связанных с нарушением таможенного законодательств. Предварительно действия задержанных квалифицированы по ч.2 ст.364, ч.3 ст.212 и ч.1 ст.255 (создание преступной организации) УК.

При этом в НАБУ не рассказали об обстоятельствах и деталях совершенного задержанными преступления.

СБУ, авто, США, таможня, ГФС
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Вторник, 26 ноября 2019
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