Мининфраструктуры объявило конкурс на госпредставителей в набсоветы «Укрпошты», аэропорта «Борисполь» и АМПУ

Министерство инфраструктуры Украины объявило конкурсы на должности представителей государства — членов наблюдательных советов «Укрпошты», международного аэропорта «Борисполь» и Администрации морских портов (АМПУ).
Соответствующие объявления размещены 26 ноября на сайте министерства.
«Сегодня объявили конкурсы о проведении отборов на должности представителя государства — члена наблюдательного совета АО „Укрпошта“, международного аэропорта „Борисполь“ и АМПУ», — цитирует пресс-служба Мининфраструктуры главу ведомства Владислава Криклия, который уточнил, что цель корпоратизации государственных предприятий — привлечь к процессам управления качественных менеджеров.
Кандидаты должны иметь соответствующее высшее образование, опыт работы на руководящих должностях не менее пяти лет, а также безупречную деловую репутацию.
Членом набсоветов госкомпаний не могут быть лица, являющиеся учредителями, акционерами (участниками), руководителями и/или членами наблюдательного совета предприятий либо иных хозяйственных организаций, осуществляющих деятельность на том же или смежных рынках с компанией в чей набсовет планируют войти.
Документы на участие в конкурсах подаются на украинском и английском языках до 18:00 2 декабря для набсовета «Укрпошты» и 3 декабря — для АМПУ и аэропорта.
Результаты отбора будут обнародованы в течение тридцати календарных дней от завершения.
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