У украинцев будут длинные «рождественские каникулы»

На Новый год и рождественские праздники украинцы получат дополнительные выходные.
Об этом идет речь в решении правительства.
Среда 25 декабря 2019 года будет днем отдыха по случаю Рождества Христова по григорианскому календарю. 24 декабря рекомендовано сделать сокращенный рабочий день.
Понедельник и вторник перед Новым Годом, 30 и 31 декабря, также будут выходными. Их придется отработать 21 и 28 декабря. Зато на Новый год украинцы будут отдыхать четыре дня подряд: с 29-го декабря 2019 года по 1 января 2020 года включительно.
Кроме того, 4 подряд выходных будет и в начале января — по случаю Рождества по юлианскому календарю. Кабинет министров перенес рабочий день с понедельника 6 января на субботу 11 января, поэтому 4-7 января включительно будут нерабочими.
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