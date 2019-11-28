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НАБУ и САП уведомили о подозрении «короля контрабанды» Альперина

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НАБУ и САП уведомили о подозрении «короля контрабанды» Альперина

По согласованию прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры детективы Национального антикоррупционного бюро Украины вручили уведомление о подозрении одесскому бизнесмену Вадиму Альперину, причастному к организации преступной схемы, связанной с растаможкой импортируемых в Украину товаров по заниженным ценам.

«Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения», — сообщает пресс-служба САП на странице в Фейсбуке в четверг.

Действия подозреваемого, которого следствие считает организатором указанного коррупционного преступления, квалифицированные по ч.1 ст.255, ч.3 ст.212, ч.2 ст.364 УК Украины ( злоупотребление властью или служебным положением).

В САП отметили, что на сегодняшний день уже 11 лицам сообщено о подозрении в совершении указанного преступления.

Злоумышленники, задействованным в реализации коррупционной схемы по махинациям с растаможкой товаров, импортируемых в Украину, своими действиями нанесли интересам государства более 77,7 млн грн убытков.

Как сообщалось, Альперин был задержан детективами НАБУ 24 ноября 2017 года. Как заявили правоохранители, предприниматель предлагал сотруднику Бюро неправомерную выгоду в размере $800 тыс. за прекращение расследования уголовного производства, в рамках которого был наложен арест на около 450 млн грн средств, подконтрольных Альперину. Тогда Печерский районный суд Киева арестовал Альперина на 2 месяца с возможностью внесения залога в размере 21 млн грн. Позже Апелляционный суд уменьшил размер залога до 141 тыс. грн. После внесения залога Альперин вышел на свободу.

26 ноября 2019г сотрудники НАБУ и САП задержали 10 человек по подозрению в преступлениях, связанных с нарушением таможенного законодательства. Среди них — семь сотрудников органов таможенного контроля. По предположениям СМИ, обыски и задержания связаны с «делом Альперина».

Вечером того же дня президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook сообщил, что во время специальной операции по обнаружению коррупционеров на таможне сбежал один из фигурантов дела, предприниматель Вадим Альперин.

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«В ходе специальной операции по выявлению коррупционеров вокруг и непосредственно на таможне от правоохранителей бежал некий господин Альперин, которого считают одним из крестных отцов контрабанды в Украину. Однако далеко он не добежал — границы надежно перекрыты, следовательно, Вадим Альперин скрывается где-то в стране», — написал президент.

Он призвал всех помочь с поисками злоумышленника и сообщать имеющуюся информацию о его местонахождении на горячую линию НАБУ.

Спустя некоторое время Федур, который является адвокатом Альперина, сообщил, что его клиент 27 ноября придет на допрос в САП.

Вадим Альперин
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