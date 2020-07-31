Суд продлил запрет бизнесмену Альперину выезжать за границу

Высший антикоррупционный суд продлил запрет бизнесмену Вадиму Альперину, с которого в мае сняли электронный браслет, выезжать за границу и за пределы Одессы и Одесской области.

Об этом Українським Новинам сообщил адвокат Глеб Федур.

Суд удовлетворил ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) о продлении Альперину ряда обязанностей.

Альперин обязан прибывать по каждому требованию к прокурору, следователю и в суд, не покидать Одессу и область без разрешения, воздержаться от общения со свидетелями и другими подозреваемыми по делу, сообщать о смене места проживания или работы.

Адвокат не уточнил, на какой срок продлены обязательства, но в пределах досудебного расследования.

Альперин подозревается в совершении преступлений по ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 (создание преступной организации; уклонение от уплаты налогов; злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса.

Ранее Альперин вышел из СИЗО под залог в 70 млн гривен.