Суд продлил запрет бизнесмену Альперину выезжать за границу

Высший антикоррупционный суд продлил запрет бизнесмену Вадиму Альперину, с которого в мае сняли электронный браслет, выезжать за границу и за пределы Одессы и Одесской области.
Об этом Українським Новинам сообщил адвокат Глеб Федур.
Суд удовлетворил ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) о продлении Альперину ряда обязанностей.
Альперин обязан прибывать по каждому требованию к прокурору, следователю и в суд, не покидать Одессу и область без разрешения, воздержаться от общения со свидетелями и другими подозреваемыми по делу, сообщать о смене места проживания или работы.
Адвокат не уточнил, на какой срок продлены обязательства, но в пределах досудебного расследования.
Альперин подозревается в совершении преступлений по ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 (создание преступной организации; уклонение от уплаты налогов; злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса.
Ранее Альперин вышел из СИЗО под залог в 70 млн гривен.
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