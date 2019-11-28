Организаторы «Евровидения-2020» представили логотип конкурса

Организаторы «Евровидения-2020» представили в четверг логотип конкурса, который пройдет в Роттердаме. Он представляет собой круг из флагов 41 страны-участницы, расположенных в порядке первого участия в мероприятии.
Отмечается, что логотип соответствует характеристикам голландского дизайна: он минималистичный, экспериментальный и инновационный.
«Он рассказывает историю, он достаточно яркий и праздничный и, что немаловажно, широко применимый, — заявил исполнительный продюсер конкурса Ситсе Баккер. — По случайному совпадению, на первом „Евровидении“ в Швейцарии в 1956 году первым выступал представитель Нидерландов, поэтому временная шкала круга начинается с цветов голландского флага».
Дизайн также олицетворяет современные ценности мероприятия, такие как разнообразие и инклюзивность, и дополняет слоган этого года, который звучит как «Откройся».
Право на проведение «Евровидения» в 2020 году Нидерланды получили после того, как в этом году конкурс выиграл представитель страны Дункан Лоуренс с песней Arcade. В борьбе за право принимать мероприятие победил Роттердам.
Нидерланды являются одной из семи стран — участниц первого «Евровидения», состоявшегося в 1956 году. Последний раз страна принимала у себя конкурс в 1980 году после того, как Израиль, победивший в 1979 году, отказался организовывать мероприятие по финансовым соображениям.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016