Организаторы «Евровидения-2020» представили логотип конкурса

Организаторы «Евровидения-2020» представили в четверг логотип конкурса, который пройдет в Роттердаме. Он представляет собой круг из флагов 41 страны-участницы, расположенных в порядке первого участия в мероприятии.

Отмечается, что логотип соответствует характеристикам голландского дизайна: он минималистичный, экспериментальный и инновационный.

«Он рассказывает историю, он достаточно яркий и праздничный и, что немаловажно, широко применимый, — заявил исполнительный продюсер конкурса Ситсе Баккер. — По случайному совпадению, на первом „Евровидении“ в Швейцарии в 1956 году первым выступал представитель Нидерландов, поэтому временная шкала круга начинается с цветов голландского флага».

Дизайн также олицетворяет современные ценности мероприятия, такие как разнообразие и инклюзивность, и дополняет слоган этого года, который звучит как «Откройся».

Право на проведение «Евровидения» в 2020 году Нидерланды получили после того, как в этом году конкурс выиграл представитель страны Дункан Лоуренс с песней Arcade. В борьбе за право принимать мероприятие победил Роттердам.

Нидерланды являются одной из семи стран — участниц первого «Евровидения», состоявшегося в 1956 году. Последний раз страна принимала у себя конкурс в 1980 году после того, как Израиль, победивший в 1979 году, отказался организовывать мероприятие по финансовым соображениям.