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Для Альперина могут запросить арест или залог 280 миллионов

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Для Альперина могут запросить арест или залог 280 миллионов

Правоохранители будут ходатайствовать о содержании под стражей с правом внесения залога в размере 280 млн гривен для одесского бизнесмена Вадима Альперина, которого подозревают в организации схемы с растаможкой импортируемых товаров по заниженным ценам.

Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на информированный источник.

По словам источника, обвинение будет ходатайствовать об аресте Альперина с альтернативой внесения залога в 280 млн гривен.

Меру пресечения ему будут избирать в Высшем антикоррупционном суде, вероятно, 29 ноября.

Сейчас подозреваемый находится в изоляторе временного содержания.

Как сообщалось, Альперин был задержан детективами НАБУ 24 ноября 2017 года. Как заявили правоохранители, предприниматель предлагал сотруднику Бюро неправомерную выгоду в размере $800 тыс. за прекращение расследования уголовного производства, в рамках которого был наложен арест на около 450 млн грн средств, подконтрольных Альперину. Тогда Печерский районный суд Киева арестовал Альперина на 2 месяца с возможностью внесения залога в размере 21 млн грн. Позже Апелляционный суд уменьшил размер залога до 141 тыс. грн. После внесения залога Альперин вышел на свободу.

26 ноября 2019г сотрудники НАБУ и САП задержали 10 человек по подозрению в преступлениях, связанных с нарушением таможенного законодательства. Среди них — семь сотрудников органов таможенного контроля. По предположениям СМИ, обыски и задержания связаны с «делом Альперина».

Вечером того же дня президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook сообщил, что во время специальной операции по обнаружению коррупционеров на таможне сбежал один из фигурантов дела, предприниматель Вадим Альперин.

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«В ходе специальной операции по выявлению коррупционеров вокруг и непосредственно на таможне от правоохранителей бежал некий господин Альперин, которого считают одним из крестных отцов контрабанды в Украину. Однако далеко он не добежал — границы надежно перекрыты, следовательно, Вадим Альперин скрывается где-то в стране», — написал президент.

Он призвал всех помочь с поисками злоумышленника и сообщать имеющуюся информацию о его местонахождении на горячую линию НАБУ.

Спустя некоторое время Федур, который является адвокатом Альперина, сообщил, что его клиент 27 ноября придет на допрос в САП.

контрабанда, Вадим Альперин
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