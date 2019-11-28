За год средняя зарплата в Украине выросла на 16%

В октябре 2019 года размер средней номинальной зарплаты составил 10 727 гривен — это на 16,4% больше, чем в октябре 2018 года.
Об этом сообщает Госстат.
Отмечается, что по сравнению с сентябрем 2019 годаразмер средней зарплаты увеличился на 0,4%.
Самые высокие зарплаты в октябре получали работники, занятые в сфере финансов и страхования — в среднем 19 571 гривен в месяц (на 9,2% больше, чем в сентябре).
Работники ИТ-отрасли в среднем получили 17 057 гривен в октябре, а размер их зарплаты уменьшился по сравнению с предыдущим месяцем на 0,1%.
Самые маленькие зарплаты в Украине получают работники сферы здравоохранения. В октябре врачи получили в среднем 7002 гривны. Их зарплата за месяц выросла на 1,2%.
В региональном разрезе наиболее высокие зарплаты в Украине получают киевляне — в среднем 15 862 гривен в месяц. Самые маленькие зарплаты в октябре получили жители Буковины — в среднем 8211 гривны.
Напомним, что в новом макроэкономическом прогнозе правительства предусмотрен рост размера средней зарплаты в Украине на примерно 2 тысячи гривен ежегодно в 2020-2022 годах.
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