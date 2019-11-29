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Альперину «сливают» информацию по его делу

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Альперину «сливают» информацию по его делу

Одесский бизнесмен Вадим Альперин был проинформирован о расследовании уголовного дела в отношении него.

Об этом заявил прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Роман Симкив во время избрания бизнесмену меры пресечения в Высшем антикоррупционном суде, сообщает Укринформ.

В частности, прокурор просил удовлетворить ходатайство об избрании Альперину меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 288 млн грн. В противном случае, отметил он, бизнесмен будет влиять на свидетелей и экспертов в уголовном производстве.

По словам прокурора Симкива, следствие располагает доказательствами, что у Альперина есть возможность воздействия на различные ветви власти и правоохранительные органы в государстве.

«Есть примеры использования своего положения для обеспечения собственной безопасности. Работник прокуратуры из изъятой у Альперина переписки в мессенджере сообщает, что в Одессу выехала группа из Генпрокуратуры и предлагает за денежное вознаграждение выяснить, по какой причине она выехала», — отметил прокурор.

Также на электронный адрес Альперина присылали письма, в которых были ответы казначейства на запросы НАБУ относительно арестованных счетов по его делу.

«Абонент направляет подозреваемому ответ казначейства на запрос НАБУ, какие счета и какие средства арестованы, какие источники, какие предприятия перечисляли средства. Это секрет досудебного расследования, но это происходит по первому желанию подозреваемого», — говорит прокурор.

На электронную почту Альперина поступала справка с фабулой расследуемого в отношении него уголовного дела. В ней было подробно описано, какие проблемные вопросы исследуют детективы, в какие страны намерены обратиться за правовой помощью и обо всех запланированных по делу негласных следственных действиях.

Как рассказал прокурор, из выявленной переписки Альперина стало известно, что он оплачивал заказные судебные решения по делам, где фигурировали его компании, а также платил прокурорам. Суммы варьировались от 5 до 25 тыс. долларов.

Параллельно проводились информационные компании, направленные на дискредитацию следователей по уголовным делам, которые расследовали деятельность подконтрольных Альперину компаний.

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Как сообщалось, детективы НАБУ задержали Альперина 27 ноября в САП, куда он пришел на допрос. Впоследствии ему сообщили о подозрении в нарушении ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением).

Следствие считает его руководителем преступной организации, которая совершала преступления, связанные с растаможиванием импортируемых в Украину товаров по заниженным ценам.

В этом деле фигурируют еще десять человек, которые недавно были задержаны и которым сообщено о подозрении. Среди них — семеро работников таможни.

Вадим Альперин
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Пятница, 29 ноября 2019
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