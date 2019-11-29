«Укроборонпром» может попасть под санкции США

Глава Антимонопольного комитета Юрий Терентьев допускает возможность попадания «Укрборонпрома» под антироссийские санкции США через операции по покупке «Мотор Сичи» совместно с китайскими компаниями Skyrizon и Xinwei.
Об этом он сказал в эфире Радио НВ.
«Можно оказаться в полностью абсурдной ситуации, когда китайская сторона вместе с „Укроборонпромом“ получила бы контроль над этим предприятием.
При этом США могут найти подтверждение того, что китайская сторона присутствует в цепочке поставок „Вертолетам России“ — и возникнет кафкианская ситуация, когда „Укроборонпром“ с „Мотор Сич“ окажутся в американских антироссийских санкциях», — рассказал Терентьев.
По его словам, в этой ситуации под санкциями США могут оказаться все украинские предприятия, которые финансируют «Укроборонпром», в том числе и госбанки.
По мнению главы АМКУ, и предприятие, и правительство должны учитывать эти риски при заключении сделки.
«Такая юридическая конструкция с участием „Укроборонпрома“ была поддержана Кабмином еще при Гройсмане и Кубиве. Были даны соответствующие разрешения на проведение переговоров и действий.
То есть, если украинская сторона сознательно принимает решение отказаться от сотрудничества с китайцами по этому проекту, то должны быть приняты решения как на уровне „Укроборонпрома“, так и на уровне правительства», — добавил Терентьев.
Напомним, что 21 ноября Антимонопольный комитет отложил вынесение решения о рассмотрении заявки китайской Skyrizon и Укроборонпрома о покупке контрольного пакета акций запорожского завода «Мотор Сич».
Ранее сообщалось, что частный подрядчик по вопросам безопасности и неофициальный советник президента США Трампа Эрик Принс ведет перевогоры по покупке украинского концерна «Мотор Сич».
Запорожский завод бизнесмена Вячеслава Богуслаева «Мотор Сич» — один из ведущих мировых производителей двигателей для авиационной промышленности.
25 августа директор по связям с общественностью ОАО «Мотор Сич» Анатолий Малыш сообщил, что китайские Skyrizon и Xinwei Group уже подали на согласование в Антимонопольный комитет Украины сделку по покупке более 50% акций «Мотор Сичи».
Издание «The Wall Street Journal» со ссылкой на источники в американской администрации сообщало, что США пытаются помешать покупке китайской компанией украинского завода «Мотор Сич», так как это в разы повысит оборонные позиции Китая.
28 августа советник президента США Джон Болтон заявил в Киеве о рисках продажи части украинской «Мотор Сичи» китайцам. Он сказал, что Китай ведет нечестную игру в США и ворует военные технологи.
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