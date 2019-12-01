ЕС начал расследование против Google

Антимонопольные органы Европейского союза начали разбирательство в отношении американской корпорации Google в связи с ее способами сбора информации. Об этом со ссылкой на заявление Еврокомиссии сообщило в субботу агентство Reuters.
«Комиссия направила компаниям опросники в рамках предварительного расследования, касающегося применяемых Google методов сбора и использования данных», — говорится в документе.
Агентство отмечает, что особое внимание будет уделено тому, как компания распоряжалась информацией, связанной с местными поисковыми сервисами и размещением рекламы в интернете.
Представитель Google заявил, что корпорация использовала полученные сведения лишь для повышения качества предоставляемых ею услуг. По его словам, пользователь в любой момент мог удалить информацию о себе.
Это не первый случай расследования Еврокомиссией деятельности Google. В марте на американскую компанию был наложен штраф в размере €1,49 млрд за нарушение европейских норм конкуренции при размещении рекламы в интернете и ее выделении при поиске в Сети.
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