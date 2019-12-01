Войти
Зеленский подписал закон, который вводит в ВСУ новую шкалу воинских званий
официально
Зеленский подписал закон, который вводит в ВСУ новую шкалу воинских званий
Гончарук пообещал через 3-5 лет качественные дороги
инфраструктура
Гончарук пообещал через 3-5 лет качественные дороги

Читай
бесплатно!
Разделы

Интересы

медицина
RSS

Женщины чаще мужчин заражаются ВИЧ

309
Женщины чаще мужчин заражаются ВИЧ

Женщины больше, чем мужчины, подвержены заражению ВИЧ половым путем, сообщил РБК заведующий отделом по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик Вадим Покровский.

«Риск заражения у мужчин и женщин, которые в течение года живут половой жизнью, разный. Заражаются 30% мужчин и 40% женщин при условии, что ВИЧ-положительный партнер не получает лечение», — объяснил он.

«Это связано с биологическими причинами, — уточнил руководитель Научно-практического центра профилактики и лечения ВИЧ-инфекции у беременных женщин и детей Евгений Воронин. — Кроме того, очень часто многие заболевания, передающиеся половым путем, у женщин протекают бессимптомно. А их наличие тоже в несколько раз повышает вероятность заражения».

По словам Покровского, сейчас преобладающий путь заражения — половой, а в 2000-х годах большинство заразившихся были наркопотребителями и получали вирус при использовании нестерильных шприцев. При этом среди новых случаев заражения 60% составляют мужчины и 40% — женщины.

Читайте также: Американцы потратили рекордную сумму на онлайн-покупки в «черную пятницу»

«Среди мужчин по определению больше потребителей наркотиков, кроме того, болеют еще мужчины-гомосексуалисты. А вот в странах Африки 50% или даже чуть больше ВИЧ-положительных — женщины», — уточнил академик.

1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом.

ВИЧ, СПИД
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Воскресенье, 1 декабря 2019
Суббота, 30 ноября 2019
Пятница, 29 ноября 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

Отрезвляющая социология

Хочешь больно падать? Спроси меня - «как, когда и почему?» Всего два жалких осенних месяца понадобилось нам для радикального обновления социологических цифр поддержки/обожания действующего президента. Вместо 73% «сентябрьских» зафиксировано всего 52% «ноябрьских». Ещё более красноречивыми выглядят цифры, характеризующие рост негативного отношения к Зеленскому - с 7 до 19%. И это ведь в условиях отсутствия сколь/нибудь значимых оппонентов, кризисов и даже... зимы.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Каких реформ ждут инвесторы от Украины

Многие важнейшие макроэкономические показатели не являются результатами деятельности ни местных Центробанков, ни национальных правительств. Это результат глобальных процессов, к управлению которыми развивающиеся страны имеет крайне отдаленное отношение (если не сказать прямо - вообще не имеют).
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Об МВФ и не только

Мы, украинцы, не сможем без промышленной политики выжить в современном мире, потому что свободный капитализм, лишенный промышленной политики и крупного капитала, плодит только мелкие незначительные компании, которые помогают лишь не умереть с голоду. Об устойчивом экономическом развитии никакой речи быть не может.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016