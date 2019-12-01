Женщины чаще мужчин заражаются ВИЧ

Женщины больше, чем мужчины, подвержены заражению ВИЧ половым путем, сообщил РБК заведующий отделом по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик Вадим Покровский.

«Риск заражения у мужчин и женщин, которые в течение года живут половой жизнью, разный. Заражаются 30% мужчин и 40% женщин при условии, что ВИЧ-положительный партнер не получает лечение», — объяснил он.

«Это связано с биологическими причинами, — уточнил руководитель Научно-практического центра профилактики и лечения ВИЧ-инфекции у беременных женщин и детей Евгений Воронин. — Кроме того, очень часто многие заболевания, передающиеся половым путем, у женщин протекают бессимптомно. А их наличие тоже в несколько раз повышает вероятность заражения».

По словам Покровского, сейчас преобладающий путь заражения — половой, а в 2000-х годах большинство заразившихся были наркопотребителями и получали вирус при использовании нестерильных шприцев. При этом среди новых случаев заражения 60% составляют мужчины и 40% — женщины.

«Среди мужчин по определению больше потребителей наркотиков, кроме того, болеют еще мужчины-гомосексуалисты. А вот в странах Африки 50% или даже чуть больше ВИЧ-положительных — женщины», — уточнил академик.

1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом.