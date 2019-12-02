Переговоры по газу. О чем Украина договаривается с Россией

Украина и Россия перешли в формат двустороннего обсуждения вопроса о транзите и закупке газа с 2020 года. Первый раунд переговоров прошел в Вене 28 ноября, хотя РФ изначально хотела, чтоб встреча проходила в Москве. В ближайшую неделю стороны активизируют работу по достижению компромисса с тем, чтоб выйти на финальный результат до встречи в нормандском формате 9 декабря. Такую задачу поставил президент Владимир Зеленский. Он не хочет через неделю в Елисейском дворце обсуждать тему Донбасса в связке с газовыми вопросами, сообщают Украинские Новости.

Главы профильных министерств и руководство НАК «Нефтегаз Украины» и ПАО «Газпром» 28 ноября провели двустороннюю встречу в Вене. От украинской стороны в ней принимали участия министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, исполнительный директор НАК Юрий Витренко и глава ООО «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон. От российской — министр энергетики Александр Новак и председатель правления Газпрома Алексей Миллер. Пожалуй, это первая встреча такого уровня, в которой не принимал участие глава НАК Андрей Коболев.

Встреча не анонсировалась и, по данным нескольких источников агентства, была предложена еврокомиссаром по энергетике Марошем Шефчовичем, срок полномочий которого уже завершился 1 декабря. Хотя о возможности ее проведения на этой неделе источники говорили за несколько дней до ее проведения, подтверждения даты и места не было. Изначально россияне предлагали провести переговоры в Москве, однако в итоге стороны сошлись на Вене.

На 29 ноября планировались 3-сторонние консультации (Украина-ЕС-Россия) по газовым вопросам. Утром 27 ноября подтверждения консультаций не было — оно появилось лишь к вечеру. После двусторонней встречи Украины и России появилась информация об отмене трехсторонней встречи 29 ноября — дата ее проведения была перенесена ориентировочно на начало декабря.

По сообщению украинского Минэнерго, встреча прошла в рамках подготовки к подписанию договора о транзите. «Стороны обсудили возможность подписания договора в соответствии с европейскими правилами и договорились активизировать работу», — сообщили в Минэнерго Украины, отметив, что переговоры будут продолжаться как в двустороннем, так и в трехстороннем формате с европейской стороной.

Российская сторона уточнила, что «интенсификация совместной работы в двустороннем формате» произойдет уже в ближайшие дни. И действительно, часть украинской делегации осталась в Вене для продолжения консультаций 29 ноября. «Двухсторонние технические консультации между Оператором ГТС Украины и Газпромом проводятся в рамках договоренностей трехсторонней рабочей группы. Работаем в русле согласованной позиции — внедрение европейских правил и подходов», — сообщил Макогон в Facebook.

В Минэнерго Украины объяснили переговоры с Россией тем, что подписание долгосрочного договора о транзите по европейским правилам и на экономически обоснованных условиях — это вопрос энергетической безопасности не только Украины, но и Европы. В этом контексте, Украина, как надежный партнер, «должна обеспечить стабильность и бесперебойность транспортировки природного газа на европейские рынки», отмечается в релизе министерства.

С учасниками переговоров встречались и Путин и Зеленский

Двусторонняя встреча выглядит вполне логично после обсуждения газовой темы президентами Украины и России и встречи Путина с руководством Минэнерго и Газпрома, которая прошла на следующий день после общения с украинским Президентом. В России подтвердили, что встреча в Вене стала результатом телефонного разговора президентов. «Идет двусторонний процесс, как об этом договорились президенты во время недавнего телефонного общения», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Кстати, Владимир Зеленский также встречался с представителями украинской делегацией. В Офисе Президента агентству не дали четкого ответа на вопрос о такой встрече, отметив, что в рамках подготовки к переговорам в нормандском формате у главы государства запланировано много встреч и переговоров — «часть из них уже состоялась, часть — состоится». Источники агентства подтвердили, что такая встреча все-таки состоялась.

По итогу венских переговоров четких результатов нет. Однако есть подтверждение того, что газовые вопросы все-таки будут решаться комплексно — с поиском компромиссов по общему пакету, в который входит подготовка контракта на транзит газа, на закупку газа напрямую у «Газпрома» и решение вопросов по поданным искам «Нефтегаза» в арбитраж и выполнением уже вынесенных решений по контрактам 2009 года. «У нас есть очень много элементов, которые надо согласовывать. Не секрет, что российская сторона предлагает пакетное решение. Она связывает транзитный контракт и объемы, прямые поставки. А с нашей стороны очень аргументированная позиция решений арбитражей», — заявил Алексей Оржель в эфире «Свобода слова Савіка Шустера» 29 ноября

Некоторые детали возможного компромисса

В рамках компромисса Украина не намерена прощать Газпрому выплаты по уже принятым решениям арбитража, но готова получить газом около $3 млрд ($2,56 млрд плюс проценты). «Газпром» не против такого варианта. Учитывая, что речь Украина может вести об импорте из РФ 5-7 млрд кубометров газа в год — порядка 50% от общего импорта, в идеале долг Газпрома может покрывать импорт газа около 3 лет. Правда не известно, поднимала ли Россия вопрос выполнения Украиной решения арбитража о закупке Украиной 4 млрд кубометров газа Украиной по условию «бери или плати» в 2018 и 2019 годах. В марте 2018 года Газпром отказался поставлять газ, поскольку, таким образом признал бы решение арбитража. По информации агентства, второй раз НАК получил отказ от российской компании поставлять газ в начале осени 2019 года.

Из того, что Украина может пересмотреть в рамках компромисса — иск в арбитраж на $12 млрд за компенсацию отсутствия транзита и требования по штрафу Антимонопольного комитета Украины на сумму 172 млрд гривен.

По транзитному контракту Украина будет настаивать на 10-летнем документе с максимальным объемом транзита — бронирование мощностей на 60 млрд кубометров «Газпромом» и 30 млрд — другими компаниями, в частности, европейскими. Однако, по информации агентства, элементом компромисса может бать снижение объемов транзита после нескольких, предположительно, 5 лет действия контракта. Все вопросы по взаимным уступкам планируется обсуждать в комплексе в самые ближайшие дни, с тем, чтобы к встрече 9 декабря в нормандском формате выйти на конкретный результат. Такую задачу, по неофициальной информации, поставил Владимир Зеленский перед украинскими переговорщиками, чтобы через неделю в Елисейском дворце рассматривать вопрос по Донбассу без привязки к газовой теме. Но пока не совсем понятно, чем объясняется ожидание компромисса. Ведь если Россия продолжит настаивать на рассмотрении вопросов Донбасса и газа вместе, то сделает все возможное, чтоб до 9 декабря никаких договореностей достигнуто не было.