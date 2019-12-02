Зеленский допустил обсуждение с Путиным темы газа

Президент Украины Владимир Зеленский не исключил, что на встрече лидеров — стран «нормандской четверки» обсудит с российским президентом Владимиром Путиным вопрос о заключении нового контракта на транзит газа. Об этом он заявил в интервью Spiegel, Le Monde, Time и Gazeta Wyborcza.
«Для меня важно, чтобы вопрос газа был независимым. Как бы ни хотели обе стороны, он никоим образом не должен быть связан с Донбассом», — сказал он.
По словам украинского лидера, позиции Киева на переговорах по транзиту сильно ослабил газопровод «Северный поток — 2». «Хотя наши европейские партнеры утверждают, что это не политический, а экономический проект, я позволю себе не согласиться», — заявил он.
Зеленский добавил, что если Москве и Киеву удастся заключить новый контракт сроком на десять лет и «Россия не будет этому противиться», тогда украинская сторона сможет согласиться, что «Северный поток — 2» не является политическим проектом.
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