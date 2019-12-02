Зеленский в интервью западным СМИ рассказал о решении конфликта на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский настаивает, что местные выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей можно проводить только по украинскому законодательству после деоккупации.

Об этом идет речь в интервью Зеленского западным СМИ — Der Spiegel, Le Monde, Time и Gazera Wyborcza.

«Выборы проходят по украинскому законодательству. И украинский закон исключает присутствие боевиков. Все украинские партии должны иметь доступ, наблюдатели, журналисты, ОБСЕ, Центральная избирательная комиссия. Если есть вооруженные группировки, ни одна партия не пойдет туда», — сказал он.

Также президент рассказал о контроле границы с Россией.

«Это будет самый сложный вопрос из всех — если мы когда-нибудь придем к его обсуждению. Я говорю им честно: я не согласен с тем, как этот вопрос был решен в Минске. Согласно Минскому соглашению, сначала пройдут выборы, затем контроль над границей», — отметил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что позиция украинцев — сначала граница, потом выборы, но это не Минское соглашение: «К сожалению, у нас там есть противоречие. И, конечно, надо решить это».

На вопрос, что он будете делать, если в итоге ничего не выйдет из переговоров, президент Украины ответил: «В любом случае я не начну войну на Донбассе».

По его словам, «есть много горячих голов», призывающих «отобрать» Донбасс, не думая о цене.

«Я считаю, что этими людьми руководят предыдущие правители. И, честно говоря, меня это удивляет. И не только меня — спросите политиков за границей. Все удивляются, что таких людей поддерживают и подпитывают, говоря: это наша страна, завтра мы ее получим», — сказал Зеленский.

Напомним, что 9 декабря в Париже должна состояться встреча лидеров «нормандской четверки», — президент Украины Владимир Зеленский, президент России Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель после долгого перерыва в переговорах такого уровня будут говорить о возможности решения конфликта на востоке Украины.