«Самый грязный газ в мире»: Зеленский призвал начать консультации с США и ФРГ по сохранению украинского транзита

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с министром энергетики США Дженнифер Грэнхолм во время визита в Вашингтон отметил важность скорейшего начала трехсторонних консультаций с ФРГ и Соединенными Штатами по вопросам продолжения транзита газа через украинскую территорию и обеспечения энергетической безопасности Европы. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Офиса президента Украины.

Зеленский подчеркнул важность разработки эффективных мер против использования Россией газа в качестве оружия. «В этом контексте он отметил важность скорейшего начала регулярных трехсторонних консультаций в формате Украина — Германия — США по вопросам сохранения украинского транзита и обеспечения европейской энергетической безопасности», — говорится в сообщении пресс-службы.

Зеленский и Грэнхолм «подробно обменялись мнениями относительно угроз „Северного потока — 2“ для безопасности Украины и энергетической безопасности в Европе». «Была констатирована общность подходов Украины и США относительно рисков, которые представляет этот проект», — отмечает пресс-служба. Стороны детально обсудили пути активизации двустороннего сотрудничества в сфере энергетики, противодействия климатическим изменениям и в сфере зеленой трансформации. Отдельное внимание было уделено сотрудничеству в области ядерной энергетики и реализации проектов строительства дополнительных реакторов на украинских АЭС, а также использованию малых модульных реакторов.

В сообщении также приводится высказывание Зеленского относительно российского газа: «Это самый грязный в мире газ из-за значительных выбросов метана в процессе добычи и транспортировки, а также из-за коррупции, шантажа и манипуляции».

Президент Украины поблагодарил Грэнхолм за участие в первой встрече в формате «Крымская платформа», инициированной Украиной для возврата полуострова.

Напомним, что США и Германия 21 июля опубликовали соглашение по проекту «Северный поток — 2». Вашингтон признал, что санкции не остановят его реализацию, а Берлин обязался добиваться продления транзита российского газа через территорию Украины. Американские власти оставили за собой право принимать меры в случае использования Россией энергетики в качестве геополитического оружия в Европе и агрессии в отношении Украины, уточнили в Госдепартаменте.