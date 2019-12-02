Прокуратура Нидерландов обвинила Россию в отказе арестовывать Цемаха

Голландская прокуратура направила российским властям свои заключения относительно ситуации вокруг жителя самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимира Цемаха, проходящего подозреваемым по делу MH17. Об этом сообщили в понедельник в ведомстве.
Прокуратура напомнила, что ранее направила РФ просьбу о предварительном аресте человека, который может быть причастен к крушению Boeing в Украине в июле 2014 года. «Речь идет о Цемахе, который считается подозреваемым, но в отношении которого пока не было принято решение о предъявлении обвинений», — заметили в ведомстве.
Однако, по данным прокуратуры, «Россия добровольно позволила Цемаху покинуть территорию страны и тем самым отказалась выполнять голландскую просьбу». «В то же время РФ была обязана сделать это в соответствии с Европейской конвенцией о выдаче», — утверждают в ведомстве.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016