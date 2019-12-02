Прокуратура Нидерландов обвинила Россию в отказе арестовывать Цемаха

Голландская прокуратура направила российским властям свои заключения относительно ситуации вокруг жителя самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимира Цемаха, проходящего подозреваемым по делу MH17. Об этом сообщили в понедельник в ведомстве.

Прокуратура напомнила, что ранее направила РФ просьбу о предварительном аресте человека, который может быть причастен к крушению Boeing в Украине в июле 2014 года. «Речь идет о Цемахе, который считается подозреваемым, но в отношении которого пока не было принято решение о предъявлении обвинений», — заметили в ведомстве.

Однако, по данным прокуратуры, «Россия добровольно позволила Цемаху покинуть территорию страны и тем самым отказалась выполнять голландскую просьбу». «В то же время РФ была обязана сделать это в соответствии с Европейской конвенцией о выдаче», — утверждают в ведомстве.