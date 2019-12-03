Альперин вышел из СИЗО

Одесский бизнесмен Вадим Альперин внес залог и вышел из СИЗО, где находился с 27 ноября. Об этом он сам сообщил в Facebook.
«С первым снегом, Киев! Вдохнуть полной грудью морозный воздух свободы, особенно приятно! — написал он.
Альперин отметил, что хочет «подбросить» свежих новостей о себе и поблагодарил «всех, кто ждал».
Подтверждения выхода Альперина из СИЗО со стороны правоохранительных органов пока нет.
Напомни, 26 ноября НАБУ и САП задержали и объявили подозрение 10 лицам, среди которых 7 чиновников ГФС и таможни, по делу о махинациях с растаможкой товаров.
В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время спецоперации по выявлению коррупционеров от правоохранителей сбежал контрабандист Альперин, и призвал помочь в его задержании.
В свою очередь адвокат Альперина Андрей Федур заявил, что его клиент 27 ноября придет на допрос в САП. 27 ноября НАБУ задержало Альперина, когда он явился на допрос в САП.
Высший антикоррупционный суд 29 ноября избрал Альперину меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения 70 млн грн залога.
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