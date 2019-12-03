В ОПЕК заявили о конце «золотого века» сланцевой нефти

Министры стран ОПЕК+ полагают, что в США наступит снижение темпов роста добычи сланцевой нефти. Такое утверждение приводится в материале, опубликованном в понедельник агентством Bloomberg.
По версии его источников, участники предстоящей на этой неделе министерской встречи ОПЕК+ «обсудят возможность повышения, а не снижения текущего уровня нефтедобычи». «В чем причина? Они полагают, что темпы непрекращающегося роста добычи нефти в США серьезно снизятся в следующем году», — говорится в материале. В нем отмечается, что ОПЕК+ «делает ставку на окончание сланцевого „золотого века“ в США».
Как констатирует агентство, некоторые специалисты, работающие в данной отрасли, также полагают, что уровень добычи нефти в США в 2020 году повысится не столь значительно, нежели в текущем году или в 2018 году. В публикации отмечается, что источники из числа официальных лиц стран ОПЕК выразили убежденность в том, что спрос на нефть в мире может повыситься более значительно, чем прогнозировалось.
Страны ОПЕК+ (24 страны — экспортера нефти, в том числе Россия) согласованно управляют добычей с 2017 года. На встрече в июле они продлили договоренности о сокращении добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки к уровню октября 2018 года, из которых на страны ОПЕК приходится 812 тыс. баррелей в сутки. Теперь соглашение действует до конца марта 2020 года. Основные квоты по сокращению приходятся на крупнейших участников соглашения — Россию и Саудовскую Аравию (228 тыс. и 322 тыс. баррелей в сутки соответственно).
На встрече 5-6 декабря текущего года в Вене страны ОПЕК+ рассмотрят вопрос об уровнях нефтедобычи после марта 2020 года.
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