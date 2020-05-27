Fitch считает, что сланцевая отрасль в США переживет нынешний кризис

Текущий кризис нефтяного рынка не сможет «убить» сланцевую отрасль в США, однако для возобновления ее устойчивого роста нужны цены на уровне $50 за баррель или выше. Такое мнение высказал директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам международного рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко, передает ТАСС.

«Наивно считать, то текущий кризис убьет сланцевую отрасль. Сланец доказал свою живучесть во время предыдущего кризиса. В том числе, компании тогда добились больших успехов по снижению издержек и точки безубыточности. Мы сейчас видим, что компании готовят себя к тому, что им, возможно, придется существовать при цене в $30 за баррель, а при текущих ценах можно ожидать снижения сланцевой добычи на 2-3 млн баррелей нефти в день и затем стабилизации», — сказал Маринченко.

«Как только цены начнут восстанавливаться, с некоторым лагом на рынок начнет возвращаться и сланцевая добыча. Но, вероятно, для того, чтобы сланец опять вышел на траекторию устойчивого роста, нужны цены в $50 или выше», — добавил он.

Эксперт также обратил внимание на то, что уровень активности в сланцевой отрасли начал снижаться еще до пандемии. Так, в 2019 году число активных буровых установок снизилось примерно на 20%. При этом к текущему моменту показатель обвалился на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.