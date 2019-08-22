Зеленский обсудил с Трюдо возможный возврат России в «Большую семерку»

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, в ходе которого собеседники обсудили неприемлемость возвращения Российской Федерации в «Большой семерку».

«Глава государства поблагодарил за последовательную позицию Канады касательно невозможности возвращения России в „Большую семерку“ в условиях агрессии, которая продолжается на Донбассе, и оккупации Крыма», — сообщается в четверг на сайте президента Украины.

Зеленский также отметил, что в ситуации, когда продолжают гибнуть украинцы, необходимо не возвращать Россию в «Семерку», «а заставлять его выполнять свои обязательства».

«Владимир Зеленский поблагодарил Джастина Трюдо за готовность придерживаться той же принципиальной позиции о неприемлемости возвращения РФ в „Большую семерку“, которую он продемонстрировал еще во время прошлогоднего саммита G7 в Канаде», — говорится в информации.

Также в Офисе президента сообщили, что глава украинского государства и премьер Канады договорились продолжить обсуждение проблематики противодействия агрессивной политике России и защиты интересов Украины после саммита «Большой семерки» во Франции.