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Франция заблокирована протестами против пенсионной реформы

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Франция заблокирована протестами против пенсионной реформы

В четверг, 5 декабря, во Франции объявлена общенациональная забастовка против пенсионной реформы, которую готовит правительство, выполняя предвыборное обещание президента Эммануэля Макрона.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на RFI.

Главной движущей силой протеста обычно стали транспортники, которые объявили бессрочную забастовку. Железнодорожное движение практически парализовано в стране, а также в Париже, где бастует общественный транспорт.

Национальная железнодорожная компания SNCF объявила, что 5 декабря движение на высокоскоростных линиях поездов TGV будет обеспечено лишь на 10%. На региональных линиях будут курсировать только 20% поездов-экспрессов. Дирекция SNCF считает, что железнодорожное движение будет сильно затруднено до 12 декабря.

Дирекция гражданской авиации сообщила об отмене в четверг каждого пятого авиарейса во французских аэропортах. Компания Air France отменила 30% внутренних рейсов и 15% среднемагистральных полетов.

Из-за забастовки учителей закрыты две трети школ. Бастуют энергетики, авиадиспетчеры и больницы. Акции протеста проводят полицейские и сотрудники судов.

По всей Франции заявлено 245 манифестаций. В Париже введены повышенные меры безопасности из-за опасений беспорядков.

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Причина протеста — радикальная реформа пенсионной системы, обещанная президентом Макроном. Ее суть — переход от сложной системы из 42 различных режимов к универсальной пенсионной системе начиная с 2025 года.

Реформа предусматривает изменение принципа начисления пенсий и переход к системе пенсионных баллов. При сохранении пенсионного возраста 62 года (право выхода на пенсию) для получения полной пенсии (без отчислений) французам придется работать минимум до 64 лет. Этот возраст будет повышаться для того, чтобы пенсионная система оставалась бездефицитной.

Правительство планирует провести реформу через парламент в начале 2020 года.

Франция, пенсионная реформа, забастовка
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