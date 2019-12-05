Трамп еще раз прокомментировал свой разговор с Зеленским

Президент США Дональд Трамп объяснил, что в телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским в июле просил оказать услугу для страны, а не для себя.
«Когда я говорил по телефону президенту Украины: „Я хочу, чтобы вы оказали США услугу, потому что наша страна через многое прошла и Украина об этом знает“, под „нам“ (в оригинале „us“, что можно перевести как „нам“ или, если это пишется заглавными буквами, как США — Ред.) я имел в виду США, нашу страну», — написал президент в среду вечером в Twitter.
«Затем я сказал: „Я хочу, чтобы генеральный прокурор (США) позвонил вам или вашим людям...“. Демократы должны извиниться перед американцами!» — отметил Трамп.
Напомним, что Соединенные Штаты сотрясает крупный скандал, разразившийся вокруг июльского разговора Трампа с Зеленским. Жалоба неназванного сотрудника американской разведки на содержание беседы стала в итоге поводом для начала процедуры импичмента в отношении главы американской администрации. Как считают политические оппоненты Трампа, он пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности в Украине сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.
Демократ Байден входит в число наиболее вероятных конкурентов Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Поэтому, по мнению демократов, Трамп, оказывая давление на Зеленского, по сути, стремился заручиться поддержкой Киева во внутриполитической борьбе.
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