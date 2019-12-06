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Набанк обвинил Совет НБУ в превышении полномочий

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Набанк обвинил Совет НБУ в превышении полномочий

Решение Совета Национального банка Украины (НБУ) о признании деятельности правления НБУ в части формирования и реализации валютно-курсовой политики в 2019 году неэффективной выходит за рамки полномочий Совета, говорится в сообщении НБУ.

«Данное решение Совета НБУ от 5 декабря 2019 года выходит за рамки полномочий Совета НБУ и не влияет на проведение денежно-кредитной политики НБУ», — уточняет пресс-служба Нацбанка в своем ответе на запрос агентства «Интерфакс-Украина».

Согласно сообщению, монетарная политика НБУ, во-первых, направлена на выполнение определенных законодательством целей, в частности на обеспечение ценовой стабильности. Для достижения этих целей управление операционной деятельностью, в том числе реализацию денежно-кредитной и валютно-курсовой политики, осуществляет правление НБУ. При этом оно руководствуется Основными принципами денежно-кредитной политики (ДКП), одобренными Советом НБУ. Обеспечение низкой и стабильной инфляции происходит при помощи реализации режима таргетирования инфляции и режима плавающего обменного курса, в соответствии с действующим законодательством и Основными принципами ДКП.

Во-вторых, уточняется в ответе центробанка, приняв решение «признать деятельность правления НБУ в части формирования и реализации валютно-курсовой политики в 2019 году неэффективной и такой, которая не соответствует вызовам современного развития Украины», Совет НБУ вышел за рамки своих полномочий, установленных ст. 100 Конституции Украины и ст. 9 Закона Украины «О Национальном банке Украины». Соответствующей статьей Конституции Украины определены полномочия Совета разрабатывать Основные принципы ДКП и осуществлять контроль за ее проведением.

Перечень полномочий Совета НБУ определен в ст. 9 Закона Украины «О Национальном банке Украины» и является исчерпывающим. Среди них есть предусмотренный и Конституцией в том числе контроль за проведением денежно-кредитной политики, а соответственно, и оценка деятельности правления по выполнению утвержденных Советом Основных принципов ДКП. При этом не предусмотрено никаких других полномочий Совета по осуществлению оценки деятельности правления Нацбанка в любой другой сфере, в частности в части формирования и реализации валютно-курсовой политики и ее соответствия вызовам современного развития Украины, подчеркивается в сообщении.

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В ответе регулятора подчеркивается, что никаких правовых последствий для персонального состава правления НБУ данное решение Совета не имеет. «Правление Национального банка продолжает работать в полном составе для реализации возложенных на Национальный банк функций — обеспечение ценовой и финансовой стабильности с целью содействия экономическому росту», — говорится в нем.

Напомним, ранее Совет Национального банка Украины признал деятельность правления центробанка в части формирования и реализации валютно-курсовой политики в 2019 году неэффективной и не соответствующей вызовам современного развития Украины.

НБУ, Совет НБУ
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Пятница, 6 декабря 2019
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