Что будет если НБУ начнет печатать деньги

На фоне новостей об эпидемии коронавируса мало кто обратил внимание на то, что 31 марта Совет НБУ решил изменить «Стратегию монетарной политики» и утвердить новые рекомендации правлению Нацбанка.

Пожалуй, многие из этих изменений и рекомендаций полезны. Однако основные из них создают серьезные риски для экономики.

Похоже, Совет имеет цель склонить правление к финансированию Нацбанком дефицита государственного бюджета, что фактически означает печать денег.

Хотя в решении Совета говорится о «рекомендациях», он требует их выполнять. Совет не просит правление высказать свое мнение, а требует отчитаться через три месяца, подкрепив отчет документами, подтверждающими выполнение рекомендаций.

Финансирование госбюджета и раздача кредитов

Что же решил Совет НБУ?

Во-первых, исключить из своей «Стратегии монетарной политики» ключевые пункты 2 и 3, в которых ранее было сказано следующее:

«Воздерживаться от проведения операций, которые могут иметь признаки прямой или косвенной поддержки бюджетных расходов».

«Воздерживаться от осуществления операций по покупке государственных ценных бумаг, а также установить параметры верхней границы объема государственных ценных бумаг в портфеле Национального банка Украины».

Во-вторых, Совет подкрепила эти изменения рекомендациями расширить финансирование госбюджета за счет покупки Нацбанком облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) и почти прямое кредитование бизнеса.

В частности, Совет рекомендует «рассмотреть возможность» введения целевого долгосрочного рефинансирования банков с целью кредитования инвестпроектив, малого и среднего бизнеса, ослабить требования к залогу по таким займам.

Иными словами, Совет призывает правление НБУ напечатать деньги, а потом одолжить их государству и раздать через банки под сомнительные залоги.

Если провести медицинскую аналогию, то основной принцип врача — не навредить. В условиях пандемии и карантина многим украинцам потребуется не только медицинская, но и экономическая помощь. Однако, как и в медицине, важно, чтобы побочные негативные эффекты от применения экономических лекарств не превзошли их преимуществ.

Первыое негативное последствие: инфляция

Потенциальные побочные эффекты от такого «лечения» в виде роста цен противоречат основной цели НБУ — инфляционному таргетированию.

Есть две вещи, которые беспокоят каждого украинца с экономической точки зрения: цены и собственный доход. Все граждане хотят, чтобы цены были низкими, а их доходы — высокими. Когда экономика растет, доходы растут быстрее цен, и все довольны. Во время кризиса доходы начинают падать. Политики хотят поддержать граждан, которые потеряли доход, и увеличивают государственные расходы. Однако во время кризиса падают и поступления в госбюджет, поэтому возникает вопрос, где брать деньги.

Сложный, иногда неприятный, рецепт — занимать. Почему сложный и неприятный? Потому что при займе надо платить проценты или, если деньги берутся взаймы у МВФ и других доноров, делать реформы. Простой, но неправильный рецепт — печатать деньги, потому что печать денег — это рост цен.

В чем разница между двумя рецептами?

Когда государство, выпуская ОВГЗ, занимает деньги, например, у населения, такой кредитор не сможет на них купить мешок гречки или десять рулонов туалетной бумаги. Зато их сможет купить пенсионер или безработный, которому эти деньги заплатили из госбюджета. Но когда деньги напечатали, то за гречкой и бумагой придут оба. Соответственно, значительно вырастут цены на гречку и туалетную бумагу.

Можно спорить о теории, но легче вспомнить, что так уже было. Украина имеет горький опыт 1990-х годов, когда цены росли быстрее, чем можно было осознать. Почему? Нацбанк печатал деньги. Товаров не становилось больше, а денег — становилось.

Второе негативное последствие: проблемные кредиты

Кроме того, решение Совета НБУ может вызвать побочные эффекты путем ослабления условий выдачи кредитов. Во-первых, может возрасти доля проблемных займов. Во-вторых, возрастут коррупционные риски. Когда расширяется пространство для маневра при выдаче кредита, эти деньги могут банально вывести и украсть.

Это также риск частичной подмены центробанком функций банковской системы. Именно банки должны решать, какие проекты финансировать и каким заемщикам давать деньги. У НБУ таких компетенций нет. Это все равно, что отправить министра здравоохранения непосредственно вырезать пациентам аппендицит или лечить астму.

Глобальный кризис 2008-2009 годов был следствием необдуманного кредитования. Раздать деньги — мало, нужно еще создать условия для их возврата.

Украина имеет неприятный опыт банков-пылесосов, которые привлекали депозиты, а потом просто разворовывали эти деньги через подставных лиц. Почему это было возможно? Потому что до 2014-2015 годов НБУ имел очень слабые требования к кредитованию связанных лиц, и банкам было легко выводить привлеченные деньги под видом займов. В результате Нацбанку в 2014-2015 годах пришлось беспрецедентно очистить банковскую систему: вывести из нее более половины банков, а борьба за возвращение украденных миллиардов долларов продлится еще долго.

Странные рекомендации Кабмину

Также Совет НБУ дает несколько рекомендаций Кабмину.

Расширить круг заемщиков, в частности за счет небанковских финансовых учреждений и населения.

Выпускать целевые ОВГЗ под конкретные проекты.

Разработать программы частичной компенсации процентов по кредитам бизнеса.

Активнее привлекать государственные банки к развитию экономики.

Наладить работу Экспортно-кредитного агентства.

Возможно, такие действия Кабмина и имеют смысл. Однако введение большинства этих рекомендаций требует детального обоснования и расчетов. Только после этого можно понять, будут ли они эффективными. Между тем рекомендации Совета Нацбанка не содержат обоснования и расчетов.

Кроме того, непонятно, на каких основаниях Совет НБУ дает формальные рекомендации Кабмина или как планирует их донести до правительства.

Какой рецепт выбрать

Можно предположить, что Совет НБУ имел лучшие намерения по спасению экономики, когда составлял эти рекомендации. Документ содержит и полезные рецепты. Однако следует учесть побочные эффекты от некоторых из них, чтобы не навредить экономике.

Необходимо максимально мобилизовать ресурсы для кредитования дефицита госбюджета и стимулирования экономики. Однако для этого нужно не печатать деньги, а направить усилия на выполнение требований МВФ. Это откроет путь к получению займов от фонда и других международных финансовых организаций.

Пытаясь смягчить кредитование бизнеса, необходимо помнить, что почти половина (48%) банковских займов остаются проблемными, причем в государственных банках их почти две трети (64%). Существенный рост этой доли приведет к новому банковскому кризису.

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