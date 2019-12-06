Киевляне пикетировали ГАСИ, требуя избавиться от Столара и «смотрящих»

Сотни киевлян, выступающих против незаконной застройки, пикетировали сегодня Государственную архитектурно-строительную инспекцию (ГАСИ), требуя встречи с руководителем органа Александром Строкачем.
Как сообщает пресс-служба Штаба обороны Киева, выступившего организатором акции, ее цель — добиться аннулирования незаконной разрешительной документации на более полторы сотни незаконных строительств, а также ликвидации института «смотрящих».
«Люди настроены крайне решительно и будут оставаться в здании ГАСИ бессрочно (круглосуточно, даже с установкой палаток) до решения проблемных вопросов по сути. «Мы хотим в корне изменить систему, добиться аннулирования незаконно выданных разрешений на строительство и градостроительных условий и ограничений, но делаем это открыто, прозрачно и публично», — заявили в Штабе.
Организаторы утверждают, что будут находится в здании ГАСИ, чтобы препятствовать появлению там так называемых «смотрящих» за деятельностью Госгеокадастра и Государственной архитектурно-строительной инспекции братьев Алексея и Юрия Горовых, а также «теневого» руководителя Киева Вадима Столара.
«Столар — ум, честь и совесть нашей эпохи», «Братья Горовые круче братьев Кличко», «Столар — руки прочь от ГАСИ», — с такими лозунгами киевляне протестовали под стенами ведомства.
По мнению митингующих, именно эти люди контролируют все незаконные застройки в городе, а в данный момент пытаются завладеть особо ценными землями под Киевом.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016