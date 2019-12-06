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Киевляне пикетировали ГАСИ, требуя избавиться от Столара и «смотрящих»

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Киевляне пикетировали ГАСИ, требуя избавиться от Столара и «смотрящих»

Сотни киевлян, выступающих против незаконной застройки, пикетировали сегодня Государственную архитектурно-строительную инспекцию (ГАСИ), требуя встречи с руководителем органа Александром Строкачем.

Как сообщает пресс-служба Штаба обороны Киева, выступившего организатором акции, ее цель — добиться аннулирования незаконной разрешительной документации на более полторы сотни незаконных строительств, а также ликвидации института «смотрящих».

«Люди настроены крайне решительно и будут оставаться в здании ГАСИ бессрочно (круглосуточно, даже с установкой палаток) до решения проблемных вопросов по сути. «Мы хотим в корне изменить систему, добиться аннулирования незаконно выданных разрешений на строительство и градостроительных условий и ограничений, но делаем это открыто, прозрачно и публично», — заявили в Штабе.

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Организаторы утверждают, что будут находится в здании ГАСИ, чтобы препятствовать появлению там так называемых «смотрящих» за деятельностью Госгеокадастра и Государственной архитектурно-строительной инспекции братьев Алексея и Юрия Горовых, а также «теневого» руководителя Киева Вадима Столара.

«Столар — ум, честь и совесть нашей эпохи», «Братья Горовые круче братьев Кличко», «Столар — руки прочь от ГАСИ», — с такими лозунгами киевляне протестовали под стенами ведомства.

По мнению митингующих, именно эти люди контролируют все незаконные застройки в городе, а в данный момент пытаются завладеть особо ценными землями под Киевом.

ГАСИ, Вадим Столар, братья Горовые
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