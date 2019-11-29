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Устранение коррупции из строительной сферы снизит цену на жилье,- эксперт

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Устранение коррупции из строительной сферы снизит цену на жилье,- эксперт

Намерение президента Владимира Зеленского ликвидировать коррупцию в сфере государственного архитектурно-строительного контроля и градостроительства в случае реализации уменьшит себестоимость жилья и его цену для покупателя. Об этом заявила первый вице-президент Союза специалистов по недвижимости Лариса Ставинога.

«Ликвидация коррупционной составляющей потянет за собой уменьшение затрат, стоимости кв. метра, снижение себестоимости ... Застройщику, который честно ведет свою деятельность, без всяких каких-либо „відшкодувань“ и всего остального, сейчас практически нереально работать на рынке. Если в отрасли удастся навести порядок, то себестоимость строительства уменьшиться очень существенно — сейчас в себестоимости объекта до 40% закладывают на коррупционную составляющую. От 30 до 40 % закладывают на вот эти все „благодарности“ для всевозможных контролирующих и разрешительных органов», — отметила она.

При этом, констатирует специалист, несмотря на побору, государство практически самоустранилось от реального контроля за отраслью.

«Физическое или юридическое лицо, которое инвестирует в недвижимость, сегодня, фактически, играет в казино. Хорошо если застройщик добропорядочный, с хорошей репутацией, который заботиться о своем клиенте, но есть застройщики новые, молодые, и инвесторы даже не понимают, с чем они будут сталкиваться. Риски очень большие. При этом те строительные компании, которые работают под прикрытием различных политических группировок, тоже являются рисковыми, потому что со сменной персоналий в политикуме у таких застройщиков сразу же начинаются большие проблемы. А люди, простые обыватели, которые принесли свои кровно заработанные деньги этому застройщику, оказываются заложниками ситуации. И государство ничего не гарантирует», — констатировала она.

Украинский строительный рынок много лет страдает от коррупции и коррупционеров. Существует целый институт «смотрящих», без которых невозможно ничего построить или ввести в эксплуатацию. Тем не менее эксперт считает, что ситуацию можно изменить.

«Важна только политическая воля и важно, чтобы люди, которые этим занимаются, действительно этого хотели. Можно говорить на волнующие всех темы и пиариться, при этом реально ничего не делая. А можно брать и делать. Пока вот, на сегодняшний день, я не очень вижу, чтобы что-то кардинально менялось», — рассказала специалист.

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Верхушкой коррупционной пирамиды СМИ называют братьев Юрия и Алексея Горовых о которых было известно еще во времена Януковича и Азарова. Даже бывший генпрокурор Юрий Луценко во время совещания по вопросам реформирования сферы градостроения прямым текстом называл их имена как «решал». Специалист считает, что государство сознательно ничего не делает для того, чтобы избавить отрасль от таких людей.

«Причина в том, что в существовании подобных людей на 100% заинтересованы все, начиная от вышестоящих лиц. И здесь далеко не нужно ходить — в Киеве мэр нагло лоббирует только „своих“ и те объекты, к которым он имеет непосредственное отношение. Всем остальным застройщикам работать просто нереально.... Строительный рынок захватывают монополисты, большие строительные компании, они выдавливают с рынка небольшие строительные компании, которые часто дают лучше качество, потому что больше дорожат своей репутацией. При каждой власти есть своя карманная строительная компания, которая получает самые лакомые кусочки. Это все видят и все это знают», — констатировала первый вице-президент Союза специалистов по недвижимости.

недвижимость, братья Горовые, Лариса Ставинога
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