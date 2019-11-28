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Украинцы переплачивают из-за «смотрящих» до 100 долларов на квадратном метре, - архитектор

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Украинцы переплачивают из-за «смотрящих» до 100 долларов на квадратном метре, - архитектор

В строительной отрасли сложилось катастрофическое положение с коррупцией. Из-за которой строители не могут работать честно, а покупатели жилья вынуждены переплачивать за каждый квадратный метр. Об этом заявил архитектор, вице-президент киевской организации Национального союза архитекторов Украины Георгий Духовичный.

«Состояние строительного рынка, в частности, в разрешительной сфере, на сегодня катастрофическое. Объекты незаконного строительства процветают, масса предлогов для бездействия, а такие одиозные стройки, как застройка смотровой площадки Замка Ричарда на Андреевском спуске и незаконный разворот Подольско-Воскресенского мостового перехода на Валы продолжаются годами. По общему мнению киевских инвесторов, ГАСИ — это структура, изначально созданная в основном для сбора денег. Потому что никаких функций, кроме сбора денег, эта „инспекция“, фактически, не осуществляет...» Ей были даны поразительные по своей «широте» полномочия осуществления «общего надзора», которого не было даже у НКВД в 1937 году. Практика показала, что это принесло лишь невероятный расцвет коррупции«, — отметил эксперт.

«Сейчас существует и процветает система, согласно которой фактически никакие „градостроительные условия и ограничения“ на проектирование не выдаются, а объекты строительства не регистрируются, пока так называемым „смотрящим“ не „поступает стоимость“ разрешения, исходя из стоимости квадратного метра будущей постройки... Эта коррупционная цена может доходить и до 100 долларов за квадратный метр, в зависимости от места дислокации. Это то, что переплачиваем все мы, конечные покупатели», — рассказал он.

Интернет и активисты-манифестанты верхушкой коррупционной пирамиды СМИ называют братьев Юрия и Алексея Горовых о которых было известно еще во времена Януковича и Азарова. Даже бывший генпрокурор Юрий Луценко во время совещания по вопросам реформирования сферы градостроения прямым текстом называл их имена как «решал». Причина того, что государство ничего не может поделать с подобной системой и ее людьми, по мнению эксперта, заключается в простом нежелании с ними бороться.

«Интернет свидетельствует — все прекрасно знают, что они есть, все прекрасно знают, какие деньги уходят от них „наверх“, и, видимо, всех тех, кто эти деньги получает, существующее положение вещей устраивает.... Возможно ли это пресечь? Безусловно — всё, что нужно, это политическая воля и настоящие, реально действующие, силовые структуры. Им известны „фамилии, явки, адреса“, известны проценты, известно, кто и как этим занимается... Тем не менее, меняются мэры и президенты, парламенты и кабмины, а „это“ продолжается десятилетиями. И происходит не где-то в параллельном мире, а с нами, прямо на наших глазах», — рассказал архитектор.

Существует система, в которой такие «мега-застройщики» как «КАН», «УКРБУД», «ИНТЕРГАЛБУД», фирмы господ Исаенко, Столара, Вавриша, благодаря их фактическому «слиянию с властью», получают все возможные преференцию в тендерах на строительном рынке недвижимости в самых проблемных местах столицы.

«Они убивают цивилизованный рынок... И эта система на сегодня пронизала абсолютно всю вертикаль, начиная от Минрегиона, который занимается „заказным нормотворчеством во благо застройщиков“, Главархитектуры которая „доит“ инвесторов на выдаче МУО и заканчивая ГАСИ, которая ощипывает строителей. Потому что сегодня под лозунгами „европейского курса на упрощение и сокращение“ вал новых необъятных норм принимают, в основном, люди бесконечно далекие от отечественной и, тем более, мировой практики. Очевидно для того, чтобы их невозможно было выполнить — ведь принятие решений о согласованиях „в виде исключения“ тоже неплохой бизнес... Оценить объем свежеиспеченных норм, который сегодня „свален“ на голову проектировщиков и строителей несложно оценить — последний советский СНиП „Жилые здания“ уложился на 14 страницах, а наш последний ДБН по жилью — распух до 96 страниц», — отметил он.

Он считает, что исправить ситуацию в отрасли, где подавляющее количество объектов строится с фатальными нарушениями, а зачастую, откровенно незаконно, может только жесткий контроль за ней.

«Нужны надзорные органы «прямого действия», которые будут пресекать градостроительные и строительные нарушения «на корню», коррупции в которых была бы исключена по определению. Сегодняшние «наивные инвесторы» говорят — при попытке обраться с жалобой на подобное вымогательство, они в ответ получают сочувственные уверения, что «сопротивление бесполезно, действует санкционированная система по сбору денег», — возмущен специалист.

«От Союза архитекторов я готовил „Положение о подразделениях строительной полиции“. Она могла бы стать органом прямого действия и по образцу западной строительной полиции закрывала бы незаконные стройки незамедлительно. В цивилизованных странах приезжает строительная полиция, и, обнаружив незаконную стройку, отрубает электроэнергию, опечатывает ворота и передает материалы в суд. Как только обнаруживается, что это незаконный объект или объект с нарушениями — все прекращается в туже секунду . И никаких Войцеховских, „Элита-центров“ и тысяч обманутых дольщиков», — рассказал он.

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«Неважно, кому она будет подчиняться, главное, чтобы появились обучение люди. А обучать могла бы академия МВД со всеми своими филиалами. Мы, сертифицированные профессионалы, также готовы читать лекции. Это могло бы стать вторым образованием — в стране достаточно людей с первым строительным образованием, которым достаточно получить второе начальное юридическое на уровне бакалаврата, чтобы уметь грамотно обращаться с компьютерной базой, отличать незаконную стройку от законной... Более того, у нас было предложение задействовать в работе автопатрулирования подразделений строительной полиции ветеранов АТО, в первую очередь травмированных и с ограниченными возможностями — это была бы их безусловная социализация в мирной жизни. Возможно, люди под присягой и с чувством долга и обостренным чувством справедливости будут работать лучше, чем те, которые сегодня работают в ГАСИ», — предложил архитектор.

ГАСИ, застройка, Вадим Столар, братья Горовые, Георгий Духовичный
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