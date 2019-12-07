У Зеленского хотели бы «уточнить» минские соглашения

Минские соглашения были заключены пять лет тому назад и нуждаются в уточнении. Такое мнение высказал помощник президента Украины Андрей Ермак в опубликованном в субботу интервью немецкой газете Die Welt.

«Новое украинское руководство не только на словах, но и на деле доказало, что соблюдает все обязательства в рамках минских договоренностей, например, посредством отвода войск в согласованных пунктах по линии фронта. Мы ожидаем от противоположной стороны такой же готовности», — утверждал Ермак, отвечая на вопрос об ожиданиях относительно саммита «нормандской четверки». «При этом ясно, что минские соглашения заключены пять лет назад и нуждаются в уточнении», — считает он.

Помощник Зеленского подчеркнул, что Киев надеется на поддержку европейских партнеров — Франции и Германии — на переговорах в нормандском формате. «То, что саммит после многих переносов вообще состоится уже в этом году, является первым успехом Украины и политики президента Зеленского», — полагает он.

Касаясь реализации «формулы Штайнмайера», Ермак отметил, что она «должна стать частью украинского законодательства и только регулировать изменение особого статуса некоторых частей Донецкой и Луганской областей с временного на постоянное состояние». «Что касается проведения местных выборов, то самое важное, что они должны пройти в соответствии с украинским законодательством, которое предусматривает, что выборы не могут состояться, если на территории Украины присутствуют какие-либо иностранные военные подразделения, группировки и оружие», — заявил он. Первым шагом на пути к урегулированию в Донбассе Ермак назвал «действительно устойчивое перемирие и освобождение украинских пленных».

Формула, названная по имени предложившего ее бывшего главы МИД, а ныне президента ФРГ Франк-Вальтера Штайнмайера, определяет механизм введения в Украине в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Саммит «нормандской четверки», посвященный проблемам урегулирования украинского кризиса, состоится 9 декабря в Париже. В нем примут участие президент Украины Владимир Зеленский, президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон.