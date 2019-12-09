Жители Донбасса подали более 160 тыс. заявлений на получение гражданства РФ

Более 160 тыс. заявлений подали жители так называемых ДНР и ЛНР на получение российского гражданства, 125 тыс. жителей этих «республик» уже получили гражданство РФ. Об этом сообщил глава МВД России Владимир Колокольцев.
«Всего с апреля текущего года в пункты приема документов Ростовской области поступило свыше 160 тыс. заявлений, а по 125 тыс. лиц уже приняты решения о приеме в гражданство», — сказал он на заседании межведомственной комиссии по реализации госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ, позволяющий жителям так называемых Донецкой и Луганской народных республик получить российское гражданство в упрощенном порядке. 17 июля своим указом президент РФ увеличил число граждан Украины, которые могут получить гражданство РФ в упрощенном порядке.
В июне на территории Ростовской области открылись два первых специализированных отделения МВД РФ по вопросам миграции, которые начали выдавать российские паспорта жителям ЛНР и ДНР в упрощенном порядке. В июле в регионе открылись еще два таких пункта, а в начале декабря их стало шесть.
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