Нацбанк изменил правила выпуска и использования платежных карт

Национальный банк Украины усовершенствовал порядок осуществления банками эмиссии электронных платежных средств (платежных карт) и операций с их использованием.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
«Обновленный порядок учитывает современные тенденции на финансовом рынке и международную практику осуществления расчетов с использованием электронных платежных средств. В частности, Национальный банк: нормировал порядок использования пользователем платежного приложения, нормировал деятельность информационно-технического посредника, предусмотрел право физического лица, которое осуществляет независимую профессиональную деятельность, использовать корпоративную платежную карточку, предусмотрел право эмитировать в счет, открытый на имя физического лица, признанного судом недееспособным, электронное платежное средство на имя законного представителя (опекуна) этого физического лица», — говорится в сообщении.
Нацбанк предоставил право банку передавать пользователю платежную карту через агента, которому предоставлено право осуществлять идентификацию и верификацию клиентов, определил обязанность банка предусматривать порядок выдачи или передачи электронного платежного средства пользователю в договоре с клиентом, и уточнил требования в отношении: права доверенным лицом клиента получать платежную карту, но без права пользоваться ею и обязанности поставщика платежных услуг информировать пользователей о стоимости своих услуг до начала инициирования перевода.
Национальный банк ожидает, что введение таких требований будет побуждать банки совершенствовать уровень обслуживания пользователей, будет способствовать усилению защиты прав пользователей и росту их доверия к использованию электронных платежных средств.
Соответствующие нормы содержит постановление Правления Национального банка № 142 «О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины» от 29 ноября 2019 года, которое вносит изменения в Положение о порядке эмиссии электронных платежных средств и осуществления операций с их использованием. Постановление № 142 вступает в силу с 10 декабря 2019 года.
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