Кабмін зменшив видатки на соцзахист сімей та субсидії

Кабінет Міністрів збільшив фінансування пенсій на 16,4 млрд гривен за рахунок зменшення програм соціального захисту інших громадян та житлових субсидій. Про це йдеться у постанові №1364 від 30 жовтня, передають Українські Новини.
Цією постановою Кабмін перерозподілив видатки дербюджету, передбачені Міністерству соціальної політики, сім’ї та єдності та вніс зміни до бюджету Пенсійного фонду на 2026 рік.
Зокрема на 9,2 млрд гривень зменшені видатки на соцзахист громадян, які потрапили у складні життєві обставини; на 6,5 млрд гривень видатки на соцзахист дітей та сім’ї, на 1,8 млрд гривен видатки на виплату житлових субсидій та пільг громадянам на оплату житлово-комунальних послуг.
За рахунок цих коштів на 16,4 млрд гривень збільшено фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами.
Крім того, на 850 млн гривень збільшені видатки на соцзахист осіб з інвалідністю.
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